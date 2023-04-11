鬼滅之刃刀匠村篇開播！戀柱入浴沒剪掉 刀匠村原型是這
日本知名動畫《鬼滅之刃》第三季《鬼滅之刃 刀匠村篇》日前終於開播啦！上線之後立刻讓不少粉絲相當期待，其中這一季亮點不間斷，包括戀柱·甘露寺蜜璃和霞柱·時透無一郎的登場，另外還有眼尖的網友認出「刀匠村」的原型，就位在日本的山形縣，也在推特上掀起許多討論。
記者張嘉哲/綜合報導
第三季的新篇章《鬼滅之刃 刀匠村篇》將以嶄新的故事回到觀眾面前，主角炭治郎在遊郭篇與上弦之陸的一場大戰後，在蝴蝶屋療養一段時間，在聽說鋼鐵塚不再為自己打造新刀後，決定前往刀匠村一探究竟，並且希望鋼鐵塚為自己鑄刀，然而在刀匠村裡炭治郎卻遇見了戀柱·甘露寺蜜璃和霞柱·時透無一郎和不死川玄彌等人。
然而首集播出，只見戀柱入浴的場景一刀未剪，台詞還說著「有誰來了嗎？總覺得心跳加速！」讓不少動漫迷驚艷其高畫質的呈現；而由於刀匠村有著名的溫泉，加上又是一個神秘細緻的地方，有眼尖的網友發現，刀匠村的建築物以及山脈背景與日本的「銀山溫泉」相似，判定參考原型就是「日本山形縣」。
而另一方面，本季無慘對於上弦出現空缺的問題感到相當震怒，加上「藍色彼岸花」的搜尋進度不如預期，因此他指派了上弦之肆·半天狗和上弦之伍·玉壺前往某地執行任務，究竟會雙方還會有什麼火花，就繼續看下去囉！《鬼滅之刃 刀匠村篇》每週一更新，可至中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、bilibili、愛奇藝、Netflix收看。