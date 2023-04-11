喊尊重費鴻泰不辯論　徐巧芯宣布要自辦「政見發表活動」

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徐巧芯今受訪則被問及，是否有了解是黨中央的誰建議不要辯論？他回應，到今天為止，沒任何一個來自黨中央的人，跟他說不能辦辯論，辯論在民主過程中，相當能體現雙方不同價值，也能將政見傳遞給大家，讓民眾更方便選擇。
徐巧芯強調，他從2018年參加議員開始，不管政見發表會或辯論會，有人邀請他就是直球對決參加不會避戰，但也接受、尊重費鴻泰想法。徐巧芯進而宣布，既然費不願意接下他的戰帖，跟他來一場君子之爭的辯論，他將自辦一個像辯論、政見發表的活動，向全民報告、說明他的參政理念。
至於何時舉辦？徐巧芯表示，時間已差不多了，4月16、17日就是民調日，他其中一個政見就是NCC（國家通訊傳播委員會）需要轉型正義，觀察最近中天勝訴、NCC又敗訴，且NCC主委陳耀祥在被北檢起訴情況下，竟還希望繼續推動當時關說的案子，過去很多寒蟬效應更發生在媒體界中，蔡政府過去8年NCC所作錯誤的事情，都必須回歸到原點，還有很多政見，沒意外這幾天就會對外說明。
認為費鴻泰不敢直球對決？徐巧芯回應，「其實沒有啊」，早上他與費鴻泰還是可以一起送車，感情並沒有大家所說那麼差，媒體不在時他們還是會一起送車。徐巧芯直言，不用擔心國民黨團結問題，費鴻泰可能只是擔心被問辯論問題，因為對方很明顯這個沒打算接下戰帖，畢竟在戰力表現、討論議題上，或許費有自身考量。
媒體追問，已向費鴻泰表達要單獨舉辦？徐巧芯則說沒有，今天一起送車，他很禮貌地跟費鴻泰說一聲早安，後來就趕快去跟民眾拜託，「除此之外沒太多互動與交集 」，但基本禮貌互相都有。