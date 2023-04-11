「熱帶性低氣壓」今生成！成颱機率出爐 路徑對台影響曝
中央氣象局表示，本週台灣各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，不過菲律賓東方海面持續發展的熱帶擾動受到各界關注，稍早日本氣象廳已將該熱帶擾動升級為熱帶性低氣壓，氣象局局長鄭明典則表示，昨（10）日熱帶擾動的對流有稍微往中心靠攏，表示強度有稍微增強，而今（11）日觀察下來，它的「旋轉特徵越來越明顯」，確實達到定為熱帶性低氣壓的條件，不過最後是否成颱，路徑上對台灣的影響微乎其微，無需將其視為威脅。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典今早在個人臉書發文指出，「菲律賓東方的雲團組織起來了，觀測的風速還是偏弱，但是旋轉特徵明顯，有定為熱帶性低氣壓的條件了」，他說明，由於春季風速與風向的變化較於劇烈，導致太平洋海面上方的垂直風切較強，對雲團的發展限制非常大，且就算升級為熱帶性低氣壓，強度可能也只會達到邊緣而已。
天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，菲律賓周邊的垂直風切有點強，隨著熱帶性低氣壓逐漸靠近，即便有稍微增強的空間，但幅度也不會太明顯，目前仍然預估巔峰強度以「熱帶低壓」機率最高，成為首颱機率依然偏低。
路徑方面，最新模式顯示，未來4天熱帶低壓被不太強的太平洋高壓往西推，緩慢朝菲律賓東岸前進，「走到這裡時來到高壓的西側邊緣，週六（4/15）鋒面南下後會一起被勾走」，屆時將會大角度轉向東北，整體來說靠近台灣的機率微乎其微。