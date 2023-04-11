名家論壇》周之弦／馬英九對國民黨，愛之反而害之？

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平心而論，説我國現行憲法是一中憲法，在法理上是沒錯；強調遵行憲法是緩解兩岸緊張的良方，在操作上也沒錯。然而，若衡盱當下台灣民眾經過綠營執政八年所形塑的負面「中國」意象，以及綠紅共同否定或窄化九二共識仍有各表空間，對民眾所造成的既成觀感，那麽就突顯出馬總統和馬辦的盲點：仍然拘泥和聚焦在「一中」，這很容易讓人誤以為是和北京站在一起，要台灣民眾「認清一中的事實」。
而且，越來越向中共傾斜的「一中」話語權，放在台灣百姓的現實感知及疑中拒統的主流感受下，就很有違和感。遑論國際社會的主流認知，也就是超過180個國家同意，「一中」通常就是指涉由對岸來代表的「中國」，順便認知或承認台灣屬於「這個中國」。宏都拉斯不過是最新的一個。
所以，儘管馬總統出發點良善，為和平保台努力，但苦口婆心反而被輕易的移花接木。因為藍營從太陽花學運後，就分不清台灣民意對兩岸互動觀感的主流和暗流，沒有真切感受多數民眾因疑共恐中而反共拒中的心情。説實話，台灣百姓要和平，但不要統一；要兩制，但不要一國！
當下藍營，消極上強調「遵憲護民國」即可；積極上可再強調：中華民國現行憲法是台澎金馬的「護身符」，而不是綠營避之唯恐不及的「緊箍咒」！最多再加一句，「以中華民國現行憲法來定位兩岸關係」，其實也就將九二共識、一中憲法、兩岸不是國與國關係等概念和説法都打包進去了。至少也比蔡總統在2016年就職時説的「九二會談的歷史事實和共同認知」要乾脆而明確的多。
建請藍營諸公以綠營為師，國民黨的戰略目標是勝選，因此取信台灣多數百姓和民心所向是關鍵，重點是爭取中間選民的支持，而不是取信北京，或讓深藍或藍統滿意。其實，藍營的兩岸論述和策略總是停留在老思維裡分析，沒有留意戰場情勢的變化，更沒記取大選敗選的教訓。很容易就誤入綠營設定的戰場被動挨打，或陷在「一中」、「九二共識」裡繞來繞去，越來越撐不起能勝選的能動性和戰略空間。國民黨在2016和2020年的敗選，就是沒有洞悉台灣百姓在兩岸互動感知上的變化，忽視疑共反統的暗流，早被形塑成主流，從而無法引領和掌握台灣民意，在兩岸關係認知上座標的變動。
説到底，中華民國歷經112年磨難和發展的法理不變，這是歷史事實，也成為當前避戰保命的論述沒錯，但論述側重點和行銷包裝的方式要與時俱進，要依民意動向和美中情勢的變化，來修正和突圍。相反地，綠營的論述總是反應較快，行銷做得好。儘管看來內容空洞、法理亂拗，對「中華民國」食之無味，棄之可惜，但就是很會借東風、灑網軍來包裝的貼近民意。
馬總統以為，首次登陸為台灣找回促進兩岸和平的「倚天劍和屠龍刀」，高喊「九二共識又活了」。但用這種方式來關愛和幫助國民黨，會不會愛之適足以害之？但環顧藍營，誰能要馬英九換句話説或乾脆少説兩句？在他慎終追遠地令人動容和追求兩岸永續和平的使命感驅使下，會不會也把國民黨和「中興再造」的距離越推越遠？
●作者：周之弦／全球政經諮詢顧問
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