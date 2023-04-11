今迎國際寵物日！毛孩「整裝上班」當評審　超狂待遇曝光

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毛評審們也大方地提供糞便與尿液供做數據分析，幫助專家們了解、分析食物消化率以及造成尿路結石的相關因素。 因為每一隻貓犬的品種、體型、年齡、敏感程度、生活型態及生理狀都不同，所以專家群，會經由觀察與研究，用最科學的方式，設計出符合不同類別寵物的精準營養配方。
為了回報這群毛評審，該公司除了徹底實踐寵物至上的理念，杜絕任何侵入性的測試外，也提供狗狗們廣達七公頃的草坪散步區、專屬游泳池，讓牠們玩耍、奔跑、幫牠們梳毛，並給予陪伴及訓練。而貓舍裡的空間布置和環境，也以鼓勵貓咪四處移動及玩耍為出發點，提供能攀爬、躲藏與棲身的地方，還有不可或缺的貓抓板；當然也提供最完善的定期檢查與醫療方案。一旦哪天牠們退休了，公司還會安排員工的家庭，透過完善的計劃來領養。
「寵物健康的第一步，就是吃對食物。」台北市獸醫師公會理事長楊孝柏表示，許多人因為很愛寵物，把牠們當成親生小孩，所以將牠們一切需求，包括飲食都擬人化，但「寵物的飲食必須依照個別狀況精準化，而正確的營養攝取，是讓寵物邁向健康的關鍵。這中間，一定要有大量的科學數據支持、佐證。所以選擇以科學為基的品牌，有絕對的必要性」。
楊孝柏也提醒，犬貓，特別是貓，是非常能忍受不舒服的動物。通常飼主看到症狀時，可能都已經比較嚴重，所以除了提供正確的營養，定期帶寵物，特別是貓去看獸醫，做健檢，也是確保牠們健康的重要事項。
在國際寵物日的今天，與其送玩具、帶寵物上館子，或是度假；更好的選擇，應該是確保牠們的健康。而寵物的健康，就從提供精準營養及帶寵物看獸醫開始！