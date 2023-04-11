比大冰奶強！星巴克橄欖油咖啡成「強瀉藥」　業者回應了

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不過，這款咖啡問世之後，卻引來正反兩極的評價。儘管有不少人稱這款咖啡的味道相當特別、好喝，但也有一些人透露，他們在把橄欖油咖啡喝下肚後，反而會直奔廁所而去，更形容它根本就是「瀉藥」。美網友在推特分享「到目前為止，我的胃在咕咕叫，我的喉嚨在燃燒。不確定是不是橄欖油」、「今天早上嘗試了星巴克的橄欖油咖啡，結果因為在浴室呆了太多時間而被解雇了」。
根據外媒《Fortune Well》報導，多年研究年長者健康議題的博士崗德里（Steven Gundry）指出，橄欖油內含豐富的「多酚」，有助於抗氧化、發炎，因此每天都應該攝取一些，不論是在日常飲食當中摻入特級初榨橄欖油、加在咖啡裡面，都是不錯的選擇。
然而，普里蒂金長壽中心（Pritikin Longevity Center）營養學家柏恩斯坦（Kara Burnstine）卻持相反意見。她認為，橄欖油的確是健康油品，但卻有著相當大量的卡路里，故不建議加進咖啡飲用，而是應搭配沙拉、脫脂牛奶、豆漿等飲食。
柏恩斯坦強調，咖啡、橄欖油都各自對於人體健康有益，但將2者結合後卻未必能讓營養加倍，如果真的想要在晨間起床時提神，應選擇食用全穀物、纖維、抗氧化食品。
其實台灣連鎖咖啡品牌路易莎曾在2018年推出過「加油版」咖啡，是添加椰子油、無鹽奶油的「防彈咖啡」，不過只在特定門市販售，當時宣傳稱「是一種很潮的咖啡，據他說「防彈咖啡能改變大腦處理咖啡因的方式」讓思維更敏捷。更是很多好萊塢明星和名人的美形早餐。」至於台灣星巴克是否引進「橄欖油咖啡」（Oleato）？台灣星巴克回覆說「目前台灣市場無上市計畫」。