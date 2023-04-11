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比大冰奶強！星巴克橄欖油咖啡成「強瀉藥」　業者回應了

▲星巴克今年2月先在義大利推出全新「橄欖油咖啡」（Oleato），上月底起陸續美國、英國等地區上市，引發討論。（圖／Starbucks提供）
▲星巴克今年2月先在義大利推出全新「橄欖油咖啡」（Oleato），上月底起陸續美國、英國等地區上市，引發討論。（圖／Starbucks提供）

記者徐銘穗/綜合報導

連鎖咖啡星巴克（Starbucks）在今年2月先在義大利推出全新「橄欖油咖啡」（Oleato），上月底起陸續美國、英國等地區上市，喜歡的人大讚橄欖油加咖啡口感有如「天鵝絨般柔滑」，讓咖啡更加香甜濃郁，但更多人抱怨喝完後嚴重腹瀉，還有美網友說「喝了後害他霸廁所太久而被解雇」，比台灣早餐店大冰奶還厲害。台灣人有沒有機會喝到「橄欖油咖啡」呢？台灣星巴克稍早回應說「目前台灣市場無上市計畫」。

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據了解，星巴克「橄欖油咖啡」靈感來自有「星巴克之父」之稱、同時也是三度擔任臨時執行長的Howard Schultz在1983年一次義大利西西里島旅行中，嘗試了當地人每日服用一勺橄欖油的習慣，「就像咖啡一樣，橄欖油是他們日常」，進而將其幻化成Oleato橄欖油咖啡系列飲品，也算是作為他的臨別之作。Schultz已在3月23日卸任臨時執行長，由Laxman Narasimhan出任集團執行長

▲星巴克橄欖油咖啡有拿鐵、冷萃等3種口味。（圖／翻攝招聘學姊Gracia Liu臉書）
▲星巴克橄欖油咖啡有拿鐵、冷萃等3種口味。（圖／翻攝招聘學姊Gracia Liu臉書）
不過，這款咖啡問世之後，卻引來正反兩極的評價。儘管有不少人稱這款咖啡的味道相當特別、好喝，但也有一些人透露，他們在把橄欖油咖啡喝下肚後，反而會直奔廁所而去，更形容它根本就是「瀉藥」。美網友在推特分享「到目前為止，我的胃在咕咕叫，我的喉嚨在燃燒。不確定是不是橄欖油」、「今天早上嘗試了星巴克的橄欖油咖啡，結果因為在浴室呆了太多時間而被解雇了」。

▲美國有網友在推特上指稱，「今天早上嘗試了星巴克的橄欖油咖啡，結果因為在浴室呆了太多時間而被解雇了」。（圖／翻攝推特_@jaredcfc）
▲美國有網友在推特上指稱，「今天早上嘗試了星巴克的橄欖油咖啡，結果因為在浴室呆了太多時間而被解雇了」。（圖／翻攝推特_@jaredcfc）
根據外媒《Fortune Well》報導，多年研究年長者健康議題的博士崗德里（Steven Gundry）指出，橄欖油內含豐富的「多酚」，有助於抗氧化、發炎，因此每天都應該攝取一些，不論是在日常飲食當中摻入特級初榨橄欖油、加在咖啡裡面，都是不錯的選擇。

然而，普里蒂金長壽中心（Pritikin Longevity Center）營養學家柏恩斯坦（Kara Burnstine）卻持相反意見。她認為，橄欖油的確是健康油品，但卻有著相當大量的卡路里，故不建議加進咖啡飲用，而是應搭配沙拉、脫脂牛奶、豆漿等飲食。

柏恩斯坦強調，咖啡、橄欖油都各自對於人體健康有益，但將2者結合後卻未必能讓營養加倍，如果真的想要在晨間起床時提神，應選擇食用全穀物、纖維、抗氧化食品。

▲路易莎曾在2018年推出過添加椰子油、無鹽奶油的「防彈咖啡」。（圖／翻攝路易莎臉書）
▲路易莎曾在2018年推出過添加椰子油、無鹽奶油的「防彈咖啡」。（圖／翻攝路易莎臉書）
其實台灣連鎖咖啡品牌路易莎曾在2018年推出過「加油版」咖啡，是添加椰子油、無鹽奶油的「防彈咖啡」，不過只在特定門市販售，當時宣傳稱「是一種很潮的咖啡，據他說「防彈咖啡能改變大腦處理咖啡因的方式」讓思維更敏捷。更是很多好萊塢明星和名人的美形早餐。」至於台灣星巴克是否引進「橄欖油咖啡」（Oleato）？台灣星巴克回覆說「目前台灣市場無上市計畫」。

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