名家論壇》蕭徐行／國民黨九二幽靈復活

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中國大陸的言論自由受到政府選擇性的管控，陸方基於馬英九的標竿性價值以及對台宣傳意義，加上尊重來客的態度與立場，並不刻意限制馬英九在大陸的言論內涵，乃讓馬英九單方面認為中華民國已經重獲共產黨承認與尊重，陸方也接受「一中各表」的原則；然而，馬英九的言行與旅程除了台灣藍綠政黨基於政治攻防的需要而緊盯並相互駁火外，到底有多少人真的在乎他說了甚麼？做了甚麼？國台辦主任宋濤在接待馬英九時一再表示「兩岸一家親」的血緣價值以及「九二共識」的交流要件外，對於「中華民國在大陸」的歷史事實可是絕口不提，絕口不提「中華民國」的存在性啊。
經過七十年的政治教育，對於大陸民眾而言「中華民國」確實存在，卻已是歷史遺跡，以及教科書的紀錄，早已過往雲煙，在中共的認知中台澎金馬乃為外國勢力掌控下尚未收回的中華失土，怎麼還會在乎中華民國在不在台灣的現狀呢？馬英九此行對於中國大陸的最大價值，乃是馬英九透過了實際行動與實際的言論認證「九二共識」的重要性以及強化「一個中國」的原則性。因此，馬英九此行對於共產黨在進行中美台鬥爭上有其重要的統戰宣傳價值，故而在行程安排上給予高規格禮遇，但是在增進務實的兩岸關係上並沒有高度的政治意涵，也難以引起多數普羅大眾的共鳴。
九二共識是不是真的活過來了，要回過頭來看九二共識為什麼會從兩岸的通關密碼轉為海峽政治的禁忌與國民黨的障礙。九二共識的興盛起於馬英九任期，其衰敗也源於馬英九時代。兩岸繁盛的經貿往來與人員交流受惠於九二共識的通關密碼，然而，兩岸快速經貿融合的結果，多數台灣民眾並未因此受益，九二共識成為了保障兩岸當朝權貴與特殊階級與團體謀財掙利的特有工具，加上台灣的經貿實力在加速兩岸經貿交流中，逐漸朝向中國大陸傾斜的失血現象，接連著廠商快速外移與投資抽離，讓台灣經貿地位快速的邊緣化，導致普羅大眾的不滿與反彈，進而以「太陽花運動」向「九二共識」投出了不同意票，這也導致了2016年國民黨慘敗下台的政治輪替。
2020年新春習近平提出的「九二共識」一中原則以及兩岸共建一國兩制台灣方案的提議，其實只是讓兩岸關係雪上加霜，走上沒有交集的平行線，其根源來是來自於一般民眾於馬英九「九二共識」時代的兩岸交流中並沒有實質受益，反而步步感受到共產黨逐漸逼近的威脅與壓力，導致主流民意開始畏懼中國大陸，堅決揚棄「九二共識」。
兩岸的和平基於美中台三方的克制、誠意與共識，不是沒有九二共識就沒有和平，國民黨如果想要重返執政，必須要投民眾所好，讓民眾接受國民黨執政後能夠比民進黨做得好，更要說服民眾重新接受「九二共識」真的能保護台灣，讓民眾能安居樂業。
如今多數台灣民意是不接受「九二共識」的，即使國民黨對於是否仍維持九二共識也陷入分歧，如果馬英九不真正探求民眾反對九二共識的深層因素，讓民眾重新接受國民黨的主張，反而一路鼓吹兩岸統一到年底，屆時九二共識不是還魂藥；反而成了國民黨慢性自殺的催命符。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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