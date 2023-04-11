NBA附加賽／熱火進攻糟糕　要晉級Herro將會是「X因子」

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而熱火則幾乎是對手的反面，本季團隊場均得分僅有109.5，聯盟墊底。不過球隊依然維持著出色的防守——那也是過去過去在季後賽的招牌——場均失分僅109.8，排聯盟第2。
在主客場成績方面，老鷹本賽季客場戰績不佳，僅有17勝24負；而熱火27勝14敗的主場戰績，則並列聯盟第4佳，這顯然是外界許多分析都看好熱火能夠勝出的重要原因。
很顯然老鷹若要取勝，教練團最大的任務是找到讓Young突破熱火防守的方法，在本季例行賽的4場交鋒中，他場均只得到19.8分9.8次助攻，投籃命中率35.6%，三分球命中率20.8%。去年的季後賽首輪，他則是場均只有15.4分6助攻，投籃命中率 31.9%，三分球命中率18.4%，還發生31次失誤。
不過儘管主客場成績和交手紀錄都不利於老鷹，但考慮到熱火本季的起伏，以及老鷹換帥後的提升，這一輪系列賽仍有可能打得十分膠著。而左右本系列賽的關鍵人物，將可能會是熱火第三把手Herro。
這位上賽季的年度最佳第六人，本季場均20.1分4.2助攻，投籃命中率為43.9%，三分球命中率為37.8%。在過去的幾個賽季裡，熱火的上限很大程度上取決於Herro的表現。 他必須提供必要的進攻火力來幫助球隊擊老鷹。
老鷹有Murray輔佐Young，而Herro則必須是Butler身邊的那個人。熱火今年的進攻表現不佳，特別是三分球命中率十分糟糕(34.4%)，Herro是球隊例行賽出賽超過10場的球員中，外線表現最好的(場均命中3顆，命中率37.8%)。
如果他能夠打出水準，那將能減輕Butler得分壓力，讓他專注在組織、防守以及關鍵時刻接管比賽上。而且Herro若能有出色發揮，也將讓同位置的Murray、Young得花更多心思在防守端阻止他。
Herro在季後賽生涯並不是一名穩定的球員，他的四頭肌傷勢也可能影響他的發揮。不過若能調整得宜，這位來自肯塔基大學的出色得分手，可能將扮演讓熱火鎖定季後賽的關鍵人物。