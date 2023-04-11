豐原高中案還沒查完　教局長：校長等8人暫不回學校

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蔣偉民說，調查分為2部份，最先是學生輕生後，關於不當管教的調查，因校方調查進度延誤，教育局於3月6日發函給學校務必盡速調查，校長身為主管職，涉及時間和協調有所疏失延誤，因此教育局將他調離現職；但校事會議調查相關師長時，認定校長是第二線工作人員，與學生並無直接接觸，因此不在不當管教的調查之列。唯教育局仍會依據校事會議和相關報告，參酌延誤狀況，將校長移送校長成績考核會議處，在整個調查結束前，豐原高中繼續由督學代理校長。
至於第二波由霸凌因應小組展開的調查，係3月22日人本教育基金會召開記者會後，校方及教育局收到新的檢舉內容，校方於3月25日決定啟動調查，兩者不相違背，霸凌調查小組會依據校事會議的調查報告，進行重新審視與參考。
由於蔡生在與同學的私訊對話中，多次強調「被教官們搞」，校事會議卻排除所有非主管級教官，令外界不解。蔣偉民說，初步認定無涉不當管教的3人，也是霸凌因應小組調查的對象，必須排除相關事宜，確認都沒有霸凌行為，才會讓他們返回學校工作。
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