台版「黑暗榮耀」　校方認定學務主任等4人不當管教議處

豐原高中案還沒查完　教局長：校長等8人暫不回學校

▲人本基金會上月揭露豐原高中蔡姓學生遭師長集體霸凌、開學第二天輕生的事件。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.11）
▲人本基金會上月揭露豐原高中蔡姓學生遭師長集體霸凌、開學第二天輕生的事件。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.11）

記者顏幸如／台中報導

被稱為台版「黑暗榮耀」的豐原高中學生輕生案，校事會議昨認定前學務主任、主任教官等4人不當管教、另3人無不當管教情事。台中市教育局長蔣偉民表示，因另有人本基金會檢舉的霸凌案正調查中，案件全部調查結束前，校長和相關7人暫時不會回到學校工作。

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上月22日人本揭露豐原高中學生輕生案後，校長及學務主任、主任教官等8人，或被停聘或調職接受調查中。蔣偉民今（11）日表示，昨天的豐原高中校事會議審查調查報告，決議通過前學務主任、主任教官、2名學務創新人員等4人，確實有不當管教造成學生嚴重身心狀況，校方依調查報告提出懲處建議。至於教官的部份，教育局人評會將議處懲處額度；學務主任部份，將審視校方報告是否合理再做懲處。

蔣偉民說，調查分為2部份，最先是學生輕生後，關於不當管教的調查，因校方調查進度延誤，教育局於3月6日發函給學校務必盡速調查，校長身為主管職，涉及時間和協調有所疏失延誤，因此教育局將他調離現職；但校事會議調查相關師長時，認定校長是第二線工作人員，與學生並無直接接觸，因此不在不當管教的調查之列。唯教育局仍會依據校事會議和相關報告，參酌延誤狀況，將校長移送校長成績考核會議處，在整個調查結束前，豐原高中繼續由督學代理校長。

▲蔡生和同學的私訊中，透露「被教官搞」、「學校存心讓他退學」。（圖／人本教育基金會提供，2023.04.11）
▲蔡生和同學的私訊中，透露「被教官搞」、「學校存心讓他退學」。（圖／人本教育基金會提供，2023.04.11）
▲蔡生和同學的私訊中，透露「被教官搞」、「學校存心讓他退學」。（圖／人本教育基金會提供，2023.04.11）
▲蔡生和同學的私訊中，透露「被教官搞」、「學校存心讓他退學」。（圖／人本教育基金會提供，2023.04.11）
至於第二波由霸凌因應小組展開的調查，係3月22日人本教育基金會召開記者會後，校方及教育局收到新的檢舉內容，校方於3月25日決定啟動調查，兩者不相違背，霸凌調查小組會依據校事會議的調查報告，進行重新審視與參考。

由於蔡生在與同學的私訊對話中，多次強調「被教官們搞」，校事會議卻排除所有非主管級教官，令外界不解。蔣偉民說，初步認定無涉不當管教的3人，也是霸凌因應小組調查的對象，必須排除相關事宜，確認都沒有霸凌行為，才會讓他們返回學校工作。

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