馬英九喊「九二共識活過來」　民眾黨團：台灣人難接受

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張其祿指出，對照下來，國民黨和馬英九的論述明顯有落差，同時和台灣目前現實脫節。當前台灣人對國家認知是：國是「中華民國(台灣)」，家是「台灣」。若國民黨仍緊抓著「九二共識」，仍會被困在中共大中國思維及一國兩制統戰架構下，無法讓多數台灣人所認同。
張其祿指出，觀察這次馬英九訪問中國大陸的中國媒體露出情形，能發現馬英九「前總統」身分刻意被抹除、改以「馬先生」稱呼，並且其對於「中華民國」的言論及表態，也被刻意淡化甚至不出現。中國根本不承認馬英九的「一中解釋」及「九二共識」認知，更沒接受國民黨所謂的「一中各表」。尤其馬英九此次訪中、釋出善意，沒讓中共放棄武力犯台及威脅台灣，中共反而立即對台劍拔弩張、環島軍事演習，何來說「有共識」？
張其祿表示，現實是「中華民國台灣」確實具有主權、領土及人民，同時在經濟、產業分工上對世界都有舉足輕重的地位，中國必須尊重台灣人民的認知及聲音，打壓只會讓台灣人心越離越遠，唯有海峽兩岸基於「相互承認、尊嚴、平等」來對話，讓人民遠離戰火，才是兩岸良性發展最佳解方。
民眾黨團總召邱臣遠指出，為期3天的環台軍演剛結束，民眾黨團強力譴責中共恫嚇台灣的軍事行為，惡化兩岸關係。4月8至9日間共機擾台達71架次，其中46架次越過中線；而10日更達到91架次，已突破單日最高架次，其中逾越中線進入西南及東南空域更達到54架次；可以看出中共採取消耗戰或疲勞戰，導致我國飛行員出現警戒疲勞，以及大量油料耗損，出動一小時就要耗費逾百萬元油耗費，年初更傳出軍方年度油料費用不敷使用，陸續向行政院申請動支預備金共16億8477萬3千元，凸顯空軍的攔截與防衛機制應當重新檢討。
邱臣遠表示，中共4月10日在平潭長江澳附近水域進行實彈射擊，射擊區域位在馬祖莒光南方限制水域外約13海里，為史上最近，9日甚至傳出中方照片，國共軍艦目視距離僅5海里，「隔中線相望」的情況。擾台與全面戰爭不同，面對持續性的灰色地帶行動，台灣除了靠編制搭配、減少成本之外，無法動用太多實戰手段，需盡量靈活應對。
邱臣遠指出，由於戰機頻繁出勤，台灣2016至2022年間軍機累計發生18起意外、12件墜機、27人殉職，更須注重零件更換與保養，同時飛行員每次執行警戒區離任務分秒都是關鍵，因此國防部應以科學管理，掌握飛行員的身心壓力及疲勞狀態，並應加強輔導與心理建設。此外由於資深飛官須執行攔截任務，影響對未來駕駛員的培訓，加上少子化影響，飛官來源越來越少，恐形成惡性循環。有鑑於台灣向美國訂購的66架F-16V戰機3年後交貨，屆時可能會出現「飛行員及地勤人員不足」的窘境，呼籲政府通盤檢討飛官及地勤人員的招募管道，挽留屆退資深飛官，延攬其教育新血，減少人力負擔。
民眾黨團表示，台灣人民的認同就是「中華民國台灣」，而非「一個中國」或「一國兩制」，唯有兩岸願意相互承認、平等對話，才能和緩對抗氛圍。政府也應重新檢討空軍的攔截與防衛機制，注重軍機零件養護和飛官心理輔導，用更靈活的策略應對共機擾台。