操作警政連結固樁？侯友宜：跟人民站在一起是不變的信念
新北市長侯友宜今（11）日上午出席警察局4月份治安會報，對於昨天傍晚發文哀弔好友，媒體追問是否用警政連結性固樁打2024總統大選？對此，侯友宜表示，弟兄跟團隊們用生命一起努力，守住國家，現階段要秉持這樣的精神，強調跟所有人民站在一起，這是不變的信念。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，他從基層的刑警跟弟兄並肩作戰，走過當年治安在整個對歹徒配備不對等底下，弟兄跟所有團隊們用生命一起努力，守住國家；所以常說每一場戰役、每一個重大刑案，他的命都是兄弟相挺才存有的，現階段要秉持這樣的精神，跟所有人民站在一起，保持這樣的態度，這是不變的信念，至死都不會改變。
至於是否盡快表態及若國民黨最後決定徵召鴻海集團創辦人郭台銘，是否會團結給予支持？侯友宜受訪仍未正面回答，強調永遠為國家、為人民努力的團結在一起，把握現階段每一個人該做的事情，面對所有的挑戰，有信心大家團結在一起，不畏外面的風雨，只有凝聚更多的力量，才能夠讓國家社會更安定。
記者也問到侯友宜之前說過不會請辭參選，若是獲徵召將帶職參選嗎？對此侯友宜仍是避談，僅說到新北市目前所有團隊全心全力，做好民眾所關心的大小事，尤其2030的願景，不管是在托幼、托老、軌道建設、土地整體開發，都要按照既定的步驟，把事情做好。