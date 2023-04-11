必勝客「比薩+烤雞+甜點+飲料」149元 達美樂大比薩199
必勝客即日起至4/28，推出平日限定「個人專屬4爽餐」，一次享受「比薩+烤雞+甜點+飲料」只要優惠價149元；還加碼推出Hot燒送「買小送小」限時免運費。達美樂則推出「蒜香白醬鮭魚大披薩」平日外帶特價199元。
記者蕭涵云/綜合報導
必勝客全台門市4/28前，平日週一至週五，個人比薩4爽餐「比薩+烤雞+甜點+飲料」只要149元，好料包括個人比薩 1 個（夏威夷、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒、泡菜燒肉，4選1）、副食 1 份（小份薯金幣、和風鱈魚塊3塊、BBQ烤雞1翅1腿，3選1）、甜點１份（QQ球4顆）、330ml可樂或汽水1罐。
紙包麵4爽餐則是全品項紙包麵 1 份、副食 1 份（小份薯金幣、和風鱈魚塊3塊、BBQ烤雞1翅1腿，3選1）、甜點 1 份（QQ球4顆）、330ml可樂或汽水1罐，只要209元。
還加碼推出Hot燒送「買小送小」限時免運費，超人氣「和風章魚燒比薩」、頂級私廚款「松露海鮮珍珠起司比薩」、開運招財款「財圓滾滾金干蝦比薩」，通通都可以任選，最高直接現省600元。
達美樂全新鮮嫩燻鮭魚搭配爽口花椰菜，淋上香醇蒜味白醬，4/11～4/28平日週一～週五，外帶「蒜香白醬鮭魚大披薩」特價199元！還有「蒜香白醬鮭魚中披薩+香烤雞條5條」特價也是199元。