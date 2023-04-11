駐巴西聖保羅外交官墜樓輕生　外交部：從未說患有憂鬱症

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應曉薇表示，王姓組長並沒有罹患憂鬱症，是到任後長期遭到霸凌，而去看心理醫生，但是駐巴西聖保羅辦事處馮姓處長在巴西警方的筆錄中稱「被害人過去曾在台灣的醫院3個醫院治療」，並謊稱王姓組長患有憂鬱症。
王鴻薇表示，家屬要的就是真相、要一句公道，到底王姓組長是受到什麼要的對待，然後消逝了生命，立院有多位委員針對此案質詢、調資料，外交部答應2個星期內要給立委報告，包括外館花費40萬美元修繕的結案報告，以及王姓組長過世的結案報告，但是外交部以全案進入政風處調查，相關事證還在調查清中，報告還要一段時間，她呼籲外交部在相關事證一一浮現後，要趕快提供合理的解釋。
王鴻薇表示，外交部說王姓組長長期患有憂鬱症，但是家屬出示在台就醫紀錄，證明沒有罹患憂鬱症，質疑外交部說謊、卸責，呼籲要還王組長清白，別讓他死不瞑目，立院會要求外交部提出合理的說明與處置，呼籲外交部別再拖。
外交部今日例行記者會上，發言人劉永健表示，外交部對於同仁輕生感到哀悼與不捨，外交部發布的聲明從未指稱王姓組長患有憂鬱症，對於王姓組長輕生原因不會預設立場，一定會進行充分的調查，在調查原因出爐後會向家屬與外界說明。
媒體詢問政風人員是否已赴巴西進行調查？劉永健表示，政風處人員目前還未過去，必要時會到現地進行調查。
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