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駐巴西聖保羅外交官墜樓輕生　外交部：從未說患有憂鬱症

▲針對巴西外交官輕生，外交部發言人劉永健表示，外交部並未稱王姓組長患有憂鬱症。（圖／記者呂炯昌攝，2023.04.11）
▲針對巴西外交官輕生，外交部發言人劉永健表示，外交部並未稱王姓組長患有憂鬱症。（圖／記者呂炯昌攝，2023.04.11）

記者呂炯昌／台北報導

駐巴西聖保羅台北經濟文化辦事處的王姓組長，3月在巴西住所墜樓輕生，遺孀寫公開信給外交部長吳釗燮，要為丈夫伸冤，除了質疑牽扯到40萬美元（約1200萬新台幣）的高額官邸修繕費用核銷，以及遭同事栽贓貪污的職場霸凌。王姓組長的遺孀今（11）日在民意代表陪同下召開記者會，質疑外交部將責任推卸給王姓組長，稱他患有憂鬱症。對此，外交部今日回應表示，從沒有說過王姓組長患有憂鬱症。

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王姓組長的遺孀今日在台北市議員應曉薇、立委王鴻薇陪同下召開記者會，並公布王姓組長寄給外交部拉美司同事的錄音黨，王姓組長在錄音檔中稱「我沒有拿任何公家的一毛錢！」

應曉薇表示，王姓組長並沒有罹患憂鬱症，是到任後長期遭到霸凌，而去看心理醫生，但是駐巴西聖保羅辦事處馮姓處長在巴西警方的筆錄中稱「被害人過去曾在台灣的醫院3個醫院治療」，並謊稱王姓組長患有憂鬱症。

王鴻薇表示，家屬要的就是真相、要一句公道，到底王姓組長是受到什麼要的對待，然後消逝了生命，立院有多位委員針對此案質詢、調資料，外交部答應2個星期內要給立委報告，包括外館花費40萬美元修繕的結案報告，以及王姓組長過世的結案報告，但是外交部以全案進入政風處調查，相關事證還在調查清中，報告還要一段時間，她呼籲外交部在相關事證一一浮現後，要趕快提供合理的解釋。

王鴻薇表示，外交部說王姓組長長期患有憂鬱症，但是家屬出示在台就醫紀錄，證明沒有罹患憂鬱症，質疑外交部說謊、卸責，呼籲要還王組長清白，別讓他死不瞑目，立院會要求外交部提出合理的說明與處置，呼籲外交部別再拖。

外交部今日例行記者會上，發言人劉永健表示，外交部對於同仁輕生感到哀悼與不捨，外交部發布的聲明從未指稱王姓組長患有憂鬱症，對於王姓組長輕生原因不會預設立場，一定會進行充分的調查，在調查原因出爐後會向家屬與外界說明。

媒體詢問政風人員是否已赴巴西進行調查？劉永健表示，政風處人員目前還未過去，必要時會到現地進行調查。

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