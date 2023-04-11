學雜費漲幅0.53%　大學怨調幅太低、申請憂社會觀感

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欲調整學雜費的學校，應依「專科以上學校學雜費收取辦法」規定，完成校內相關資訊及研議公開程序後，於公告期限內提出申請，經教育部核定者，才可辦理學雜費調整，112學年度申請大學學雜費調整案最遲於6月5日報教育部。
國內高等教育學雜費調整政策爭議不休，每當有大學申請調漲學費，就會有民間團體、學生們上街抗爭，教育團體意見也相當分歧，私校協進會、國立大學校院協會近年不斷要求政府合理調漲學雜費，維護辦學品質；高教工會則呼籲學雜費問題應回歸教育政策，政府應擴大對公私立學校的補助，減輕各校對學雜費的依賴。
據悉，0.53%調幅高於去年0.44%，但仍是6年來次低。台科大主秘呂政修接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，若以台科大一學期學雜費2萬5至3萬間來算，一學期僅可調漲132到159元間，與通膨率相比，根本是杯水車薪，且調漲學雜費程序很複雜，包括校內要舉辦公聽會，跟學生好好溝通，為了這麼低的調幅，勞師動眾，但申請通過率極低，目前台科大忙於華夏科大整併案，暫時傾向不會調漲。
元智大學主秘吳和生也說，0.53%調幅太低，建議配合通貨膨脹，調高幅度，若以元智大學一學期學雜費5萬5上下來算，一學期可調漲291元，學校會討論要不要申請，但看教育部政策，雖說讓大學申請，但據以往經驗，很多都不會過。
他坦言，申請程序複雜，即使通過，調漲幅度過低沒效益，但更大的機率是教育部面對外界壓力，根本不會讓學校調漲，申請學校還得面臨社會觀感不佳、輿論撻伐，其實是吃力不討好的事情。
教育部表示，鑒於學雜費調漲議題備受社會關注，大學須積極落實資訊公開機制，並強化財務籌措能力，教育部也會持續挹注資源協助學校改善教研環境及提升教師待遇，並考量學雜費涉及學生與家長負擔能力，和大學充分溝通及意見交換，共同努力與各界尋求共識。