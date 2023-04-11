新二代魔術表演聚會　新竹移民署歡慶兒童節

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活動邀請第9屆築夢計畫得獎者陳林彥同學擔任講師，他母親是越南籍的許玉美女士，也是新竹市服務站優秀的通譯人員。現為高中一年級的陳同學曾在出生8個月時被診斷罹患「結核性腦膜炎」，小小身軀在當時承受巨大的腦部手術，所幸在父母親無微不至照顧下健康長大。
陳林彥是個開朗且熱愛魔術表演的青年魔術師，由於學習相關魔術課程的花費相當昂貴，與體貼父母賺錢養家的辛苦，所以透過網路資源自學魔術表演。此次築夢計畫他以「魔幻計畫」為主題，融合魔術表演與臺越文化，期望把歡樂帶給觀眾之餘更讓民眾更加了解彼此文化，成功獲得移民署築夢計畫的獎勵。
課程當天，陳林彥除了分享他的魔術學習歷程，更準備多種魔術表演，出神入化地演出讓現場氣氛熱絡，小朋友們更是崇拜得驚呼連連，陳林彥也進行幾項魔術表演拆解教學，讓大家直呼：「來看魔術表演還能學魔術，真是賺到了！」
來自馬來西亞的明杰說，他本身也對魔術很有興趣，所以報名此次活動。參加完今天的家庭教育課程，他回去會更努力練習魔術表演，期望未來也能像陳同學一樣登台表演帶來更多歡樂。
移民署新竹市服務站站主任藍紹譽表示，新住民子女向來是本署的重點培力對象，此次家庭教育邀請新住民子女學習魔術表演，除了讓他們獲得成就感也能透過表演傳達對父母親的愛。
另外，移民署自今（112）年2月1日起至6月30日止執行「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，凡專案期間自行到案者一律從寬論處，採取「免收容、低罰鍰、不管制」措施，協助相關人士安心返鄉。移民署呼籲已在臺逾期停、居留的外籍人士，把握「擴大自行到案」機會於6月30日前到移民署各縣市服務站或專勤隊自行到案。