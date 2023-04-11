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新二代魔術表演聚會　新竹移民署歡慶兒童節

▲移民署第九屆築夢計畫得獎者陳林彥同學準備魔術道具與小朋友互動。（圖／移民署新竹市服務站提供）
▲移民署第九屆築夢計畫得獎者陳林彥同學準備魔術道具與小朋友互動。（圖／移民署新竹市服務站提供）

記者賴正琳／綜合報導

移民署新竹市服務站在8日舉辦「魔幻計畫之歡樂親子神秘之旅」兒童節慶祝活動，藉由魔術表演打造親子歡樂時光，並利用簡單小道具與豐富多變演技，提升親子互動，讓小朋友變身萬眾矚目的魔幻大師。

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兒童節向來是小朋友最期待的日子之一，通常由父母親為子女準備禮物，新竹市服務站此次家庭教育，讓參與的小朋友變身魔幻大師，藉由學習魔術表演彩衣娛親，不僅提升孩子成就感與自信心，也讓父母感受滿滿的愛與歡樂，讓親子雙方都有不一樣的體驗與驚喜。

活動邀請第9屆築夢計畫得獎者陳林彥同學擔任講師，他母親是越南籍的許玉美女士，也是新竹市服務站優秀的通譯人員。現為高中一年級的陳同學曾在出生8個月時被診斷罹患「結核性腦膜炎」，小小身軀在當時承受巨大的腦部手術，所幸在父母親無微不至照顧下健康長大。

陳林彥是個開朗且熱愛魔術表演的青年魔術師，由於學習相關魔術課程的花費相當昂貴，與體貼父母賺錢養家的辛苦，所以透過網路資源自學魔術表演。此次築夢計畫他以「魔幻計畫」為主題，融合魔術表演與臺越文化，期望把歡樂帶給觀眾之餘更讓民眾更加了解彼此文化，成功獲得移民署築夢計畫的獎勵。

課程當天，陳林彥除了分享他的魔術學習歷程，更準備多種魔術表演，出神入化地演出讓現場氣氛熱絡，小朋友們更是崇拜得驚呼連連，陳林彥也進行幾項魔術表演拆解教學，讓大家直呼：「來看魔術表演還能學魔術，真是賺到了！」

來自馬來西亞的明杰說，他本身也對魔術很有興趣，所以報名此次活動。參加完今天的家庭教育課程，他回去會更努力練習魔術表演，期望未來也能像陳同學一樣登台表演帶來更多歡樂。

移民署新竹市服務站站主任藍紹譽表示，新住民子女向來是本署的重點培力對象，此次家庭教育邀請新住民子女學習魔術表演，除了讓他們獲得成就感也能透過表演傳達對父母親的愛。

另外，移民署自今（112）年2月1日起至6月30日止執行「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，凡專案期間自行到案者一律從寬論處，採取「免收容、低罰鍰、不管制」措施，協助相關人士安心返鄉。移民署呼籲已在臺逾期停、居留的外籍人士，把握「擴大自行到案」機會於6月30日前到移民署各縣市服務站或專勤隊自行到案。

▲移民署新竹市服務站8日舉辦「魔幻計畫之歡樂親子神秘之旅」兒童節慶祝活動。（圖／移民署新竹市服務站提供）
▲移民署新竹市服務站8日舉辦「魔幻計畫之歡樂親子神秘之旅」兒童節慶祝活動。（圖／移民署新竹市服務站提供）

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