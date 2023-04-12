實境瘋5／楊貴媚奪金鐘有遺憾　羨慕《營業中》收視高

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楊貴媚起初收到邀請時，表示不但沒有意外，心情還相當興奮，因為她早就看過韓國、中國等許多實境節目，認為台灣最美的風景是人，且人文、地理環境豐富，很適合拍旅遊實境節目，「既然有人找我，能有一個開始真的太好了，就算只當工作人員我都很OK」，毫無影后的架子。
不同於一般綜藝節目，要不斷尋找鏡頭互動，真人秀講求自然、真實，楊貴媚起初也在學習摸索，她認為綜藝大多有人設，要想方設法打歌、打戲，旅遊節目卻要不斷跟許多人接觸，長時間相處下來，無法偽裝太久，「我們一直想著要怎麼拍？如何更豐富？畢竟完全沒有劇本，起初會擔心節目氣氛冷掉，直到第二季找到節奏，製作團隊變得熟稔，即使光做個民宿招牌就做了好幾天，彼此都沒有說話，也不會害怕冷場」。
蔡明亮當來賓大驚喜 激動到頭皮發麻
同樣是旅遊節目，行腳類綜藝要不斷在鏡頭展示，實境類卻要表現自然，太過表演性質的畫面，會被製作人以不符合整體氣氛，整個趴都拿掉，楊貴媚坦言起初會在意鏡頭，但同時太多機器同時開拍，一旦融入氣氛，經常會忘掉鏡頭所在位置，很專注在互動中，反而是特別來賓走著走著就不小心擋到鏡頭，身為演員的她，發現攝影師的微妙動作變化，會立刻技巧性移動，努力不讓來賓出鏡，發揮演員的細心、專業，幫助節目往下走。
第一季節目邀請蔡明亮、李康生兩位綜藝稀客蒞臨民宿，好友的出現給了楊貴媚一個大驚喜，在來賓現身前，製作團隊刻意要她去後院打掃，遲遲不讓她進屋，直到雙方見到第一眼，楊貴媚當下心情激動，「從頭到腳都發麻，眼眶一下就紅了，完全說不出話來，他們平常不愛出現在綜藝節目，會來讓我嚇一跳，因為我知道他們就是來挺我！」
三鐵賽因颱風告吹 意外降臨氣到哭
節目裡除了施名帥、林柏宏、温貞菱等成員外，不斷有知名藝人參與創造話題，金鐘影帝姚淳耀曾經在《阮三個》擔任小幫手，沒想到被小朋友的真誠感動，臨時決定留下來，經紀人只好趕去車站把回程車票退掉，再緊急到便利商店買盥洗用品，讓工作團隊相當感動，這是難得的珍貴緣分，也充分展現出實境節目的突發性。
而最惋惜地是，《阮三個》第三季在台東縣成功鄉籌備許久的三鐵比賽，為了這個活動，一路拜訪店家、設置比賽關卡、不斷彩排練習，楊貴媚還找來好友鍾欣凌擔任評審，最後因颱風來襲風浪太大，只能忍痛放棄，她坦言「快氣死了！真的很想哭」。一群人看著狂風暴雨心情沉重，企圖全力綁住氣球拱門，爭取活動的一線生機，温貞菱被反彈的繩子打到額頭，差點傷到眼睛，都沒有對外訴苦，楊貴媚事後得知直呼好險，「她一定做了很多好事，才沒傷到眼睛」。
深入山林拍實境 根本就是在賣命
楊貴媚勇於嘗試，自豪在實境節目裡沒有不敢挑戰的活動，錄製《阮三個》一路挑戰溯溪、三鐵、立式划槳SUP，身旁都有教練、救護人員做好準備，錄製《花甲少年趣旅行》一群人深入南投深山部落體驗原住民文化，她形容山路崎嶇難行，另一邊就是懸崖，「根本就是在賣命」，在工作人員幾經思量下，最危險部分最後由涂善存、任容宣代表前往，任容宣小心翼翼，還是不小心滑了一跤。
旅遊實境節目特別辛苦，花費時間較長，《阮三個》第一季錄製完發現最後只能播8集，讓她相當惋惜，表示最長錄製時間高達一個月，但電視台有自己的檔期安排，別的團隊得知她們的幕後辛酸，也很驚訝付出心力跟回收成本的極大對比。一路上看著幕後人員的付出，楊貴媚登台領取金鐘獎時，不忘一一點名攝影師、工作人員，誇讚他們每天早出晚歸，比藝人付出更多時間提早準備，節目能成功都靠大家的努力。
跟年輕人沒代溝 「把他們當弟弟妹妹」
她也遺憾《阮三個》多次入圍金鐘獎，好成績卻未能反映在收視率上，自身也是實境節目的忠實觀眾，幽默表示看到《來吧！營業中》的高收視相當羨慕，曾跟同事開玩笑說想擺爛，或是製造衝突，看能不能創造高收視，最後還是選擇遵循初心，營造出溫暖、接地氣的《阮三個》，「每個節目都有不同設定，看到《營業中》最後大和解也很好」。
不僅是純粹錄製一場真人秀，出道多年的楊貴媚對節目抱有深厚期望，希望能有文化傳承或教育意義，經常透過節目募款做公益，幫助在地民眾。除了節目要跟當地人有交集，發掘在地文化，也希望給下一代好的觀感，她自詡是民主派老闆，温貞菱、施名帥、林柏宏等成員各司其職，做好份內的事，不需要嚴格指揮，「我把他們當弟弟妹妹看待，年輕人有自己的思維，但也要融入他人，還是要有倫理道德」。
學會退讓與沉默 避免衝突保持初心
成員間遇到理念不合時，楊貴媚會用智慧處理，選擇保持沉默結束話題，或用開玩笑的方式，不讓衝突發展下去，避免爭吵場面發生，「我們都要學會退讓，實境節目是來生活的，不要譁眾取寵，這樣的節目才有教育意義，有同理心、互助互愛」，她希望這是《阮三個》一直保持的初衷，不要偏離太遠。
身為台灣旅遊實境節目的先驅，還獲得金鐘獎肯定，如今各類實境節目如雨後春筍誕生，楊貴媚樂見百花齊放，她笑說自己經營的民宿是「苦力型」，成員都是辛勤努力型，不能來當大爺，還要齊心為公益盡一份力，而林心如的《光露營就很忙了》是「仙女型」，另外好友林美秀遠赴澎湖開餐廳，也是跟在地文化結合，呈現台灣不同之美，「台灣人文、地理都很豐富，值得探討發現，找出平常人看不到的那一面」。
在實境節目裡擔任民宿老闆，主掌經營大權，楊貴媚私下沒有創業的欲望，但這幾年經驗讓她更多了同理心，體諒別人辛苦，現在住飯店時都會集中垃圾，盡量減少房務人員的麻煩，她希望實境節目能深入呈現各行各業的幕後辛酸，不要只看表面，就像《尹食堂》、《尹STAY》出國宣揚韓國文化，「台灣要在世界上發光，有很多古老的東西可以傳承宣揚」，而能與益智類節目一起角逐大獎，最後突破重圍，獲得金鐘評審們的青睞，楊貴媚相信，工作團隊背後努力都有收穫，「每年都入圍金鐘，代表我們真的被看到了」。
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