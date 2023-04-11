《模仿犯》馬主委住這裡！劇組借場地曾遭拒 擲筊結果曝
最近在Netflix上映的台劇《模仿犯》相當夯，不僅是含金成度超高的演員陣容，還是劇情都造成不少話題，故事描述一起連環殺人案持續不斷發生，而飾演檢察官郭曉其（吳慷仁 飾）經過層層抽絲剝繭辦案，最終找出背後大魔王「Noh」的故事。其中一位受害家屬宮廟主委馬義男（陳博正/阿西 飾），出鏡份量算非常多，因此馬主委家裡的宮廟也成為話題，而原來，該座宮廟就位在新北永和的南清宮。
記者張嘉哲/綜合報導
新北永和南清宮日前在臉書上提到「其實劇組前後來了南清宮很多次，在第一次來場勘過後，劇組人員就有跟廟方表想要借用南清宮作為拍攝場地，但其實當時候廟方是希望劇組再找其他地方，因為拍攝時間接近農曆過年，如果借給劇組拍戲，怕會影響廟方謝太歲、整理廟宇的時間」。
「沒想到劇組工作人員又多次前來詢問，甚至也有劇組的長官前來場堪」後來廟方覺得竟然劇組這麼鍥而不捨，堅持想找南清宮當成場景，便請劇組到二樓請示主神「田都元帥」，因為田都元帥是戲曲的守護神，倘若田都元帥答應，廟方絕對沒有二話。
劇組工作人員前往二樓稟告神明後，很快就得到聖筊，或許冥冥之中戲曲之神也早有安排，南清宮說「之後劇組人員很細心的將南清宮的一樓進行改造，將場景改裝得更符合劇情當時的年代感，並將劇中的黃色燈籠留在南清宮一樓的屋頂，成為南清宮現在最醒目的特色之一」。