男子用餐後臉麻嘴歪以為中風 結果竟是「這病毒」在作怪
根據書田診所收治的案例，有一名66歲陳先生患有三高，某日晚餐時突然左側舌頭麻麻，幾小時後竟左側臉部麻木及還出現了明顯嘴角歪斜現象，於是立即就醫，因懷疑腦中風隨即安排電腦斷層及核磁共振檢查，但皆無明顯異常，於是開立口服藥物並囑咐他回家觀察。不料隔日早上沒有改善，左耳後甚至出現許多異常水泡，於是來到神經科門診就醫，檢查後診斷為「疱疹病毒」引起的顏面神經麻痺，進一步神經傳導檢查也證實左側顏面神經傳導電位明顯下降，給予抗病毒藥物及類固醇，並安排後續復健治療，數週後症狀幾乎完全恢復。
記者周淑萍/綜合報導
書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，此案例為「顏面神經麻痺」，又稱為「貝爾氏麻痺」（Bell's palsy），是一種急性顏面神經發炎，好發於春季及秋季，無特定的好發族群，16~60歲都有可能發作，誘發顏面神經麻痺的原因相當多，其原因多與病毒感染有關，像是感冒病毒、Covid-19都有可能，其中以帶狀疱疹病毒引起者最為複雜，除顏面神經麻痺症狀外，常在外耳道與耳後出現紅疹與水泡，好發率約為萬分之一。
黃啟訓醫師指出，貝爾氏麻痺是一種顏面周邊神經炎引起的單純臉部運動功能障礙，主要會出現單側的臉部肌肉無力、嘴角歪斜、眼睛無法完整閉合等現象，一般不會有感覺神經異常的麻木現象，這點經常被用來與腦中風做簡單的區分。
但根據以往的醫學案例報導，極少數的狀況下貝爾氏麻痺也會有這種感覺神經異常造成的臉部及舌頭麻的現象，推測是由於病毒由顏面神經跨過神經節再進一步破壞三叉神經所造成的特殊現象，此時極容易與腦中風混淆，需要特別留意鑑別診斷。
治療方面，主要以藥物治療，給予類固醇及抗病毒藥物，並配合復健治療，促進肌肉的功能恢復。倘有眼睛無法完整閉合症狀時，還要注意眼部保濕，適度使用人工淚液，以免角膜因乾燥造成損傷。最後黃啟訓醫師提到，單純的顏面神經麻痺是一種預後良好的疾病，只要在急性期給予適當藥物，加上後續復健治療，接近9成都可以幾乎完全復原，因此在症狀發生早期就醫鑑別治療相當重要。