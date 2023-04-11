陳志強罩著外套體驗「浪漫初吻」 外套拿下竟讓女生慘叫
衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請陳志強、何妤玟、張棋惠及蔡頤榛，上節目分享自己最難忘的人生初體驗。陳志強高中時是HBL（高中籃球聯賽）參賽球隊球員，因為比賽的關係需要常從高雄北上，也擁有許多粉絲到場支持互動，其中有位同是高中生粉絲，多次接觸後，對方就約陳志強比賽空檔時去走走，於在2人深夜散步在國父紀念館時，互有好感，臉越來越近，當下就吻了起來，陳志強還浪漫地把手上外套罩在2人頭上，沒想到一陣熱吻後，女生竟然大聲慘叫，原來有人趁機把她包包偷走，讓原本的浪漫頓時變成了驚嚇。
記者侯家瑜/綜合報導
陳志強高中時期情竇初開又年輕氣盛，同學間總愛談論誰有了初吻經驗，當時學校籃球隊是HBL熱門強隊，又是HBL首個衛冕連霸球隊，身為隊員的他要常常上台北比賽，常有許多高中生球迷會到場觀賽，還會一路追到他們住宿飯店門口，讓陳志強高中時期就體驗過偶像待遇。其中有個女球迷因為固定都會送小禮物給陳志強，讓他印象深刻。久了之後這位粉絲還給了陳志強自己的B.B.Call號碼，方便2人聯繫。有一次這位球迷趁著陳志強再度北上時，寫了卡片說如果有空想帶他去台北走一走，於是陳志強就趁不用比賽空檔，在這位粉絲帶路下，逛了人生中的第一次士林夜市以及國父紀念館。
陳志強說2人到國父紀念館，已經是晚上11點，邊走邊聊很自然地牽起手，接著順勢坐在石椅上繼續聊，2人的臉越來越靠近，陳志強說當下心跳加速，心想該不會就是現在了，在氣氛醞釀下，陳志強嘴唇就靠上去，還順手把手上的外套，罩在2人頭上，在一片漆黑中浪漫享受自己的初吻。隨後把外套拿下來之際，沒想到女生竟然驚聲大叫說包包不見了，原來就在2人忘情相吻的時候，有人趁機偷走了，由於重要物品都在包包裡，頓時從浪漫變成驚嚇，開始四處找尋，還好找了約一個小時，在翻遍所有垃圾桶後，終於找到女生的包包，雖然錢包還在，但是裡面的錢跟B.B.Call已經被偷走了，而這個浪漫又驚嚇的初吻，讓陳志強至今印象深刻。