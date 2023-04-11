高雄林皇宮海鮮吃到飽收攤！一半改擺娃娃機　可夾美食券

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，林皇宮這些年屢爆負面新聞，剛開幕不久爆出菜色不如號稱的500多道，且海鮮也縮水，遭質疑廣告不實。2017年12月爆出欠薪風波，5名員工控訴業者未給付加班費，高市勞工局祭出10萬罰單。2019年森林百匯遭投訴有鼠輩亂竄，嚇得顧客驚慌失措，業者逐桌道歉，衛生局也上門稽查。
最近「森林百匯」走入歷史，不少網友也直呼不意外。業者在官網公告，森林百匯營業至3月31日，4月1日起改連鎖品牌「櫥窗港點」進駐，另有「熊貓夾美食」品牌。
前桃園市議員王浩宇曾在臉書分享「林皇宮變娃娃機」，引發網友討論「為何現在娃娃機都不擺娃娃了？看到的很多都擺一些餅乾零食」，一名曾經營3年娃娃機的網友回說「因為成本100塊以下的娃娃機生意最好做，最容易在出貨成本和夾客體驗之間取得有利潤的平衡，然後夾客夾了一堆東西用不到也不好賣，食物或洗衣球至少可以自己用。」
對此，林皇宮副總劉正凡回應《中國時報》表示，因應公司品牌發展趨勢，調整為港點吃到飽，轉型會有陣痛期，但會盡量滿足消費者，目前試營運全面打8折，平日660元、假日720元，上述價錢需加1成服務費。
針對夾美食部分，劉正凡透露，現場有百台夾娃娃機台，目前還在進行最後測試，預計最快4月中旬開幕，除了市面常見的夾零食、餅乾外，創舉是夾美食券，民眾可以吃到現煮的港點、壽司、湯品等食物。