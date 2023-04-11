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實境瘋4／羅志祥養萌寵扭轉形象！陳庭妮被誇「太療癒」

▲李宣榕（左起）、陳楚河、魏蔓、任容萱、胡宇威、羅志祥主持的寵物實境節目《TOP DOG回家》，內容相當催淚，也讓他們圈了不少粉 。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.24）
▲李宣榕（左起）、陳楚河、魏蔓、任容萱、胡宇威、羅志祥主持的寵物實境節目《TOP DOG回家》，內容相當催淚，也讓他們圈了不少粉 。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.24）

記者江芷稜/專題報導

可愛的寵物活潑吸睛，今年不約而同有兩個寵物實境節目，都選擇了狗狗當主角，一個是陶晶瑩領銜的《哈囉！毛小孩》，集結郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧等店家實習生，學習寵物美容與準備膳食，打造一個療癒空間，一個是訓練流浪狗、為他們找尋歸處的《TOP DOG回家》，萌寵和藝人間從陌生到熟悉，超級可愛卻不受控制的特性，剛好突顯出實境節目的真實性，也讓藝人漸漸與它們建立深厚感情，包括羅志祥、胡宇威、李宣榕都透露一度想收養流浪狗，溫暖氛圍讓藝人圈粉不少。

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▲吳姍儒（左）與陳零九（右）一同出席新節目《萌寵明星粗乃玩》記者會。（圖／記者侯家瑜攝）
▲吳姍儒（左）主持《萌寵明星粗乃玩》，自然可愛的風格相當圈粉。（圖／記者侯家瑜攝）
▲陳庭妮和愛犬「雀兒喜」的互動，讓觀眾看到不同於演員身分的她，私下自然可愛的一面！（圖／翻攝自陳庭妮FB）
▲陳庭妮和愛犬「雀兒喜」的互動，讓觀眾看到不同於演員身分的她，私下自然可愛的一面！（圖／翻攝自陳庭妮FB）
台灣養寵物人口漸增，TVBS去年邀請吳姍儒主持《萌寵明星粗乃玩》開先例，結合旅遊與寵物的實境節目，讓觀眾看到藝人私下不同一面，陳庭妮帶著與胡宇威一起養的狗女兒「雀兒喜」上節目，在山林間盡情奔跑，以演戲曝光居多的她，爽朗自然的表現圈了不少粉，觀眾都說「沒想到陳私下很適合實境節目耶」、「妮妮好適合這種外景節目，感覺她看起來充滿了自然美，好怡然自得的感覺，整集都微笑著看完」、「看完覺得好療癒喔」，播完後為陳庭妮大大圈粉。

同樣地，羅志祥這次加入《TOP DOG回家》，因為愛護動物的行為，大力扭轉了昔日負面形象，向來孝順的他，因媽媽心疼流浪狗沒有家，一直到處餵養狗狗，他於是買了一塊地，讓羅媽媽放心養狗，且不再送養狗狗，讓它們有了人生的歸處，最高峰時曾聚集100隻狗，羅志祥透露，這塊地在爸爸安眠之處附近，象徵羅爸在旁保佑著自己，一番感性話語讓節目來賓胡宇威感動不已。

▲《TOP DOG 回家》讓藝人將狗狗帶回家，左起為胡宇威、陳楚河和羅志祥。（圖／三立提供）
▲羅志祥在《TOP DOG 回家》透露幫媽媽買了一塊地養流浪狗，讓胡宇威、陳楚河相當感動 。（圖／三立提供）
《TOP DOG回家》前後花了3個月時間錄製，有別於一般實境節目，要求藝人把狗狗帶回家裡記錄相處過程，透過朝夕相處，指導狗狗建立良好習慣，和主人慢慢培養出默契，明星們也捨不得與寵物分開，尤其是女生心軟，最害怕面臨分別，李宣榕在鏡頭前哭著說，從開始錄製時就自稱姐姐，不對狗狗「米妮」自稱是媽媽，盼能減少依賴性，「因為沒有一個媽媽會拋棄自己的孩子」，讓節目尚未播出前光是預告就充滿淚點。

魏蔓提及，節目組安排他們給狗狗寫信，自己會寫日記方式，記錄和小狗「好呷」相處時的感受，她坦承彷彿參加戀愛實境節目，會被萌寵撒嬌的模樣感染，分開時感覺心如刀割，就像是失戀一樣，甚至跟要送養的未來主人喊話，如果有一天對方要出國，或是有其他原因無法飼養，願意把狗狗接回來再續前緣。

▲《TOP DOG 》讓浪浪回家，李宣榕請託經紀人找房。（圖／三立提供）
▲《TOP DOG 》李宣榕帶著浪浪回家， 請託經紀人找房。（圖／三立提供）
節目來賓都說過，經過這3個月相處，他們都動過收編流浪狗的念頭，胡宇威與陳庭妮已經養了愛犬「雀兒喜」，但這幾個月相處下來，未婚妻也對狗狗「OZZY」產生感情，多次詢問他是否考慮領養狗狗，但考量藝人身分特殊，必須經常外出工作，無法長期陪伴愛犬，又不願造成家人負擔，節目裡6位來賓最後還是忍痛放手，讓牠們尋覓更適合的家人。魏蔓事後前往探視「好呷」，幼犬已經快速成長到15公斤，讓她認不出來了，離開時還上演十八相送依依不捨，還好看到狗狗受到良好照顧，讓她終於能放下心來，像媽媽一樣望著孩子，目送牠的背影離開。

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