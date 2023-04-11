實境瘋4／羅志祥養萌寵扭轉形象！陳庭妮被誇「太療癒」

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同樣地，羅志祥這次加入《TOP DOG回家》，因為愛護動物的行為，大力扭轉了昔日負面形象，向來孝順的他，因媽媽心疼流浪狗沒有家，一直到處餵養狗狗，他於是買了一塊地，讓羅媽媽放心養狗，且不再送養狗狗，讓它們有了人生的歸處，最高峰時曾聚集100隻狗，羅志祥透露，這塊地在爸爸安眠之處附近，象徵羅爸在旁保佑著自己，一番感性話語讓節目來賓胡宇威感動不已。
《TOP DOG回家》前後花了3個月時間錄製，有別於一般實境節目，要求藝人把狗狗帶回家裡記錄相處過程，透過朝夕相處，指導狗狗建立良好習慣，和主人慢慢培養出默契，明星們也捨不得與寵物分開，尤其是女生心軟，最害怕面臨分別，李宣榕在鏡頭前哭著說，從開始錄製時就自稱姐姐，不對狗狗「米妮」自稱是媽媽，盼能減少依賴性，「因為沒有一個媽媽會拋棄自己的孩子」，讓節目尚未播出前光是預告就充滿淚點。
魏蔓提及，節目組安排他們給狗狗寫信，自己會寫日記方式，記錄和小狗「好呷」相處時的感受，她坦承彷彿參加戀愛實境節目，會被萌寵撒嬌的模樣感染，分開時感覺心如刀割，就像是失戀一樣，甚至跟要送養的未來主人喊話，如果有一天對方要出國，或是有其他原因無法飼養，願意把狗狗接回來再續前緣。
節目來賓都說過，經過這3個月相處，他們都動過收編流浪狗的念頭，胡宇威與陳庭妮已經養了愛犬「雀兒喜」，但這幾個月相處下來，未婚妻也對狗狗「OZZY」產生感情，多次詢問他是否考慮領養狗狗，但考量藝人身分特殊，必須經常外出工作，無法長期陪伴愛犬，又不願造成家人負擔，節目裡6位來賓最後還是忍痛放手，讓牠們尋覓更適合的家人。魏蔓事後前往探視「好呷」，幼犬已經快速成長到15公斤，讓她認不出來了，離開時還上演十八相送依依不捨，還好看到狗狗受到良好照顧，讓她終於能放下心來，像媽媽一樣望著孩子，目送牠的背影離開。
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