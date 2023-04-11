高雄用水大戶4成節水不合格　陳其邁：未改善就封鉛

高雄水情嚴峻，水公司實施減量供水，仍有高達4成用水大戶節水不合格，市長陳其邁今(11)日在陪同行政院長陳建仁視察時表示，高雄市整體的減水量已經減少大概23%左右，近期有大型活動，所以包括餐飲、飯店用水量比較多，不合格比率比較高，後續抄表時沒有改善，會強制封鉛減水，會持續根據供水需水的狀況，來做調節加強管制。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄水情燈號於3月30日轉橙橙，自來水公司實施減量供水10%措施，卻有高達4成用水大戶節水率未達標，以非工業用水大戶最多，計382戶節水率未達1成，另有1工業區也不合格，水公司昨天開出勸導單，2次抄表再不合格，將於4月中進行鉛封。
陳其邁表示，用水大戶在工業區部分大概有250戶列管，合格率大概都超過八成以上，在非工業用水大戶大概列管了有500戶，高雄總體用水量在平常沒有水情警示時，每日自來水供水量為150萬噸，燈號轉黃時已降低至145萬噸，目前燈號為橙橙，供水量為136萬噸，整體減水量已達約23%左右，市府持續透過各種節流措施有效降低用水。
陳其邁也指出，高雄市近期用水量多最主要是在於前一陣子有很多大型活動，所以包括餐飲、飯店等等他的用水量有比較多，不合格的比率會比較高，包括洗車業等，這部分我們會抄錶，第二次假如沒有改善的話我們就會鉛封來強制減水。