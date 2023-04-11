議員黃榮利退選 綠委蔡易餘：全力團結「Team Taiwan」
民進黨今（11）日針對嘉義縣第一選區初選提名進行協調，最終現任議員黃榮利接受協調，退出嘉義縣第一選區立委初選，對此2024大選提名策略小組召集人潘孟安感謝黃榮利為團結嘉義、顧全大局接受協調，退出立委初選，後續中執會將停辦民意調查作業；現任立委蔡易餘表示，黃對嘉義縣提出的期許與建議，都是他爭取連任最好的養分，為嘉義爭建設、為台灣顧未來，一起全力團結「Team Taiwan」。
記者陳威叡／台北報導
潘孟安表示，黃榮利有30多年的黨員資歷，是黨內非常重要的民主前輩，從基層里長、市民代表，再到太保市長，深耕基層，對地方事務也十分熟稔，去年轉戰嘉義縣議員順利當選，廣受民意肯定。特別感謝黃榮利為了團結嘉義，顧全大局、接受協調，「相信有議員黃榮利的無私付出，在總統、立委大選，嘉義縣一定可以開出好成績。」
黃榮利表示，2024是非常關鍵的一場選舉，民進黨沒有任何分裂的本錢，所以經過長考，不希望因為初選造成紛擾，決定退出黨內初選，期待因為自己的成全，能夠團結最大的力量，未來也會全力以赴，中央地方聯手拚，一起守護嘉義。
蔡易餘則說，非常感謝中央黨部以及協調小組這段時間對於團結嘉義所做的努力，也要感謝主席賴清德這段時間的關心，而在這段期間，議員黃榮利提出諸多對於嘉義縣甚至太保市建設的期許與建議，都是對於他爭取連任最好的養分，他一定會廣納建議，未來好好打拚，替民進黨守住海區立委重要一席。
蔡易餘也強調，2024的總統、立委選舉，攸關嘉義縣的發展、關係台灣的未來，為嘉義爭建設、為台灣顧未來，一起全力團結「Team Taiwan」，守住關鍵一席，一起讓嘉義有大建設、大進步。