視察國道七號高雄段 陳其邁：有效紓解貨櫃車交通壅塞
國道7號歷經15年的爭取，10年環評，終於通過行政院核定，預估未來10年貨櫃的吞吐量會增加從200萬個TEU貨櫃增加到450萬個，車流在尖峰時期會增加48%，高雄市長陳其邁今（11）日與行政院長陳建仁視察時說，國道7號將有效紓解貨櫃車種所造成的交通壅塞，對於小港、大寮、林園整體交通的改善，可以說是非常重要。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁表示，除了國道7號之外，也包括貨櫃車專用道，以及周遭的道路聯外工程改善，都希望能大幅度降低車禍的發生，提高道路使用的安全性，這對於建構未來也包括在小港地區的洲際貨櫃中心，以及整體港區開發，以及相關周遭重大的建設其實非常的重要。
行政院長陳建仁則指出，1385億國道七號高雄路段行政院已經核定，陳其邁市長緊緊緊，常常在說高雄有多重要，為市民爭取許多權利，都說「有秀才學生無秀才老師」，陳其邁是他在台大公衛的學生，比他表現得更好，高雄港是台灣第一大港，而且是國際航線樞紐，台灣七成貨櫃都是從高雄來轉運，是扮演台灣、高雄經濟發展的重要角色，所以交通就很重要，國1、國10、台88的塞車問題要解決，中央、地方合作事情才會成功。
陳其邁補充說，像李昆澤委員、賴瑞隆委員、林岱樺也積極爭取的包括高屏第二快速道路，以及相關連結周邊區域的道路，也都希望說中央也能夠同步給予支持，希望說能夠儘速核定相關這些包括交流道及重大路網的建構。