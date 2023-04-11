搭飛機坐「尊榮大位」！日本空姐主動搭話　過來人聊超爽

4/11最新LINE免費貼圖！9組隱藏版挖出：可愛波仔貓必載

▲蠟筆小新免費貼圖是假的！《NOWnews》整理9組全新免費貼圖，放心下載爽用。（圖／LINE、記者整理）
▲蠟筆小新免費貼圖是假的！《NOWnews》整理9組全新免費貼圖，放心下載爽用。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文/綜合報導

人氣居高不下的「蠟筆小新」又成熱門詐騙誘餌！不肖業者製作假的下載網頁，先是以兒童節為名、再用30週年為由，騙民眾有蠟筆小新免費貼圖，千萬別上當！如果想要免費貼圖，LINE貼圖小舖今（11）日新上架1組，《NOWnews》也挖出不在架上的隱藏版，包括水中都是魚、波仔貓等，合計9組免費LINE貼圖，可以放心下載爽爽用。

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🟡貼圖小舖4/11新上架

📌LINE購物護照★幽默大媽母親節篇（點此下載）
下載期限：2023/5/10
下載條件：開通LINE購物護照

▲免費貼圖「LINE購物護照★幽默大媽母親節篇」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物護照★幽默大媽母親節篇」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📌LINE購物 × 水中都是魚（點此下載）
下載期限：2023/5/6
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物 × 水中都是魚」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 水中都是魚」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物 × 波仔貓（點此下載）
下載期限：2023/4/27
下載條件：完成指定任務

▲免費貼圖「LINE購物 × 波仔貓」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 波仔貓」。（圖／取自LINE）
📌KUMON伴你學（點此下載）
下載期限：2023/4/29
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「KUMON伴你學」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「KUMON伴你學」。（圖／取自LINE）
📌OhBear喔熊！2023（點此下載）
下載期限：2023/4/29
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「OhBear喔熊！2023」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「OhBear喔熊！2023」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物 夯話題×法鬥白泡泡（點此下載）
下載期限：2023/5/3
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物 夯話題×法鬥白泡泡」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 夯話題×法鬥白泡泡」。（圖／取自LINE）
📌可樂果快樂由你!期間限定貼圖（點此下載）
下載期限：2023/4/28
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「可樂果快樂由你!期間限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「可樂果快樂由你!期間限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📌LINE旅遊 × 蘇蘇島-柴犬蘇蘇柴（點此下載）
下載期限：2023/4/13
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE旅遊 × 蘇蘇島-柴犬蘇蘇柴」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE旅遊 × 蘇蘇島-柴犬蘇蘇柴」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物護照★豆豆與豆比戀人幸福篇（點此下載）
下載期限：2023/4/12
下載條件：開通LINE購物

▲免費貼圖「LINE購物護照★豆豆與豆比戀人幸福篇」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物護照★豆豆與豆比戀人幸福篇」。（圖／取自LINE）

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