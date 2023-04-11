4/11最新LINE免費貼圖！9組隱藏版挖出：可愛波仔貓必載
人氣居高不下的「蠟筆小新」又成熱門詐騙誘餌！不肖業者製作假的下載網頁，先是以兒童節為名、再用30週年為由，騙民眾有蠟筆小新免費貼圖，千萬別上當！如果想要免費貼圖，LINE貼圖小舖今（11）日新上架1組，《NOWnews》也挖出不在架上的隱藏版，包括水中都是魚、波仔貓等，合計9組免費LINE貼圖，可以放心下載爽爽用。
記者黃韻文/綜合報導
🟡貼圖小舖4/11新上架
📌LINE購物護照★幽默大媽母親節篇（點此下載）
下載期限：2023/5/10
下載條件：開通LINE購物護照
🟡「隱藏版」貼圖專區
📌LINE購物 × 水中都是魚（點此下載）
下載期限：2023/5/6
下載條件：加入好友
📌LINE購物 × 波仔貓（點此下載）
下載期限：2023/4/27
下載條件：完成指定任務
📌KUMON伴你學（點此下載）
下載期限：2023/4/29
下載條件：加入好友
📌OhBear喔熊！2023（點此下載）
下載期限：2023/4/29
下載條件：加入好友
📌LINE購物 夯話題×法鬥白泡泡（點此下載）
下載期限：2023/5/3
下載條件：加入好友
📌可樂果快樂由你!期間限定貼圖（點此下載）
下載期限：2023/4/28
下載條件：加入好友
📌LINE旅遊 × 蘇蘇島-柴犬蘇蘇柴（點此下載）
下載期限：2023/4/13
下載條件：加入好友
📌LINE購物護照★豆豆與豆比戀人幸福篇（點此下載）
下載期限：2023/4/12
下載條件：開通LINE購物