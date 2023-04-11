歐德傢俱「竹北旗艦店」　透過社區營造提供全新消費體驗

開幕當天由在地的中華大學競技啦啦隊精彩演出揭開序幕，竹北市市長鄭朝方致詞說道，竹北有「三高」：收入高、消費力高、生育力高，是全台人口成長最快速的行政區之一，高遷入率吸引各大連鎖企業看好、擴展據點，感謝歐德提供如此優質的竹北旗艦店深耕竹北；新竹女中校長林桂鳳談到：感謝歐德百閱公益計畫對新竹偏鄉學校的支持，現今女力當道，尤其居家裝潢女性占有多數的決定權，這家網美級的複合式歐德家具很值得來踩點體驗。 ▲歐德應用多元異材質結合,打造AI智能宅，提供全方位裝潢諮詢，滿足消費者 Order your life。（圖/品牌提供）
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坐落於縣政二路16號的竹北旗艦店前身為幼兒園，改建後煥然一新，除了一改以往門市的制式格局，以親近環境的設計，融入竹北地區獨特的文化元素，特別保留乘載著在地小朋友童年回憶的前庭大樹，一樓結合咖啡廳與歐德展演館，呈現「客來奉茶」的共好精神，不定期的藝術展覽，傳達居家美學的體悟，環保綠建材傳達對地球友善的堅持。二樓的智能家居，隨著使用者需求賦予不同變化，調整對應的情境氛圍，讓Order your life更到位。三樓是開放式教室，創造多元社群參與，打造舒適、自然、具有人情味的氛圍。歐德傢俱董事長陳國都表示：歐德秉持「生活從想法開始」竹北旗艦店嶄新開幕，相信能為消費者帶來優質的體驗，成為竹北地區家居設計的新亮點、竹北人的好鄰居。