朱芯儀突PO「胸前Y記號」黑白照！109字吐抗癌恐懼心聲
女星朱芯儀2021年底得知罹患乳癌2到3期，這之後她積極接受治療，除了進行乳房切除手術，2023年1月底之前也成功完成18次化療，展開新生活，正向面對病況的態度讓許多粉絲心疼，而她昨（10）日突然在IG限時動態曬出一張黑白照，為胸前畫上「Y」字記號的畫面，表示「未知的恐懼才是最可怕的」，再度引起熱議。
記者賴禹妡/台北報導
朱芯儀昨日在IG上傳黑白照，照片中她的胸前被畫上「Y」字手術記號，她寫下：「未知的恐懼才是最可怕的，我上次手術前曾經問了一個問題，手術被麻醉的時候，我沒有意識也沒有感覺，那時我是去了哪裡啊？有可能像一些電影說的我靈魂脫體高高飛起，像在看著別人那樣嗎？醒來之後我老公問我有去哪裡玩嗎？沒有耶，就像睡了一個很長的覺。」
事實上，朱芯儀今年1月底已經做滿18次化療，宣布抗癌成功，她開心地分享「盼這天盼了好久，終於到來」，也坦言「打完藥，揮手跟照顧我的護理師們bye-bye，怎麼突然有點想哭，想起2022的灰暗」，但她3月8日慶祝37歲生日時，期許「重生」之後要更開心、勇敢、享受自在，讓許多粉絲都替她高興，希望她能健康快樂地生活。