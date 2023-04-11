汪小菲來台！小S曝S媽私人行程 「光頭姐夫」無預警現身
汪小菲上週無預警到台北和S媽等家人團聚、會面，行程也相當低調，只有在夜歸S Hotel時，簡單和記者說幾句話。小S今（11）日與黃宣出席品牌活動，被問到S媽和姊姊大S的近況依舊不想多聊，只說S媽最近還是有不定時去獅子會，而一旁的黃宣也分享前陣子被網友誤認是「姐夫」具俊曄，讓小S直接做球給他：「我姊姊大S最近過得還好嗎？」
記者侯家瑜/台北報導
黃宣透露一直被網友留言問：「姐夫，你什麼時候要出韓文單曲？」笑說自己一開始會一起鬧，但後來就發現網友是認真的，表示若問他和具俊曄的差異，一定會誇讚說對方比較帥，不過還是見仁見智，也認為自己身材方面大輸特輸，「我其實是精瘦型，姐夫一定會比我壯。」還直接拉開外套，指著腹肌處。隨後小S被問到大S最近的身心靈狀態，她馬上延續黃宣剛剛做得哏，質問他：「我姊姊最近過得還好嗎？」而黃宣也相當配合，開始模仿韓國人說「我愛你」，小S也說：「謝謝你陪我姊。」2人一搭一唱直接將話題帶過。
作家李敖的女兒李文，上週發文公審小S一家人的吃飯禮儀，小S今被問到此事，從容地說：「每個人都有發表言論的權利，每個人也有不回答的權利。」似乎毫不在意。而同樣讓小S不以為意的，還有二女兒Elly許曦文越來越紅一事，她坦言女兒很幸運地可以拍到幾組很好看的照片，不過還是比較喜歡她素顏、清純的模樣。至於是否有給女兒們禁愛令？小S認為：「16歲時有純純的愛可以，但不會那麼苛刻，規定她們20歲才能談戀愛。」還被問到是否擔心不小心當阿嬤，小S先是驚嚇了5秒，直言：「怎麼可能啊！都不行，如果是許老三的話，我應該會提起很嚴重的訴訟。」此外，日前在張惠妹演唱會台下大跳《母系社會》的小S，今天也放送福利獻唱《剪愛》，表情相當投入，直接唱完一整段副歌。