Selina懷孕被嚇到！男友崩潰想哭「我很委屈」原因超可愛
女星Selina（任家萱）和男友小徐，日前還特地舉辦「寶寶性別派對」與好友們分享寶貝兒子「小腰果」的到來。不過，向來藏不住祕密的Selina，日前卻爆料小徐在她懷孕期間情緒崩潰，把她嚇了好大一跳。
記者詹鎰睿/綜合報導
Selina日前在Podcast節目《迎任而解》中分享，自從懷孕後，就被小徐照顧的無微不至，不只不讓她做家事，還會常常在晚上哄她睡覺，哄完後才獨自默默把家事做完，而且還怕吵醒Selina，小徐就直接睡在沙發上，讓她滿是心疼。
Selina笑著爆料，有次小倆口吃完飯回家，喝了一點酒的小徐突然崩潰，對著她喊：「我覺得我很委屈！」甚至還說要當場哭給Selina看，一度把她嚇壞，原來是小徐覺得Selina都不關心他，就連平常習慣的撒嬌、抱抱都變少了，所以才會感到委屈。
不過，Selina解釋，其實她一直都有在關心小徐，但全都是在糾正對方的生活習慣，特別是在懷孕後，她的嗅覺變得很敏感，所以小徐一吃到重口味的食物，她就會忍不住嫌小徐很臭，卻也不小心傷到小徐。
最後Selina也說，知道男友心聲後，她就趕快抱住對方並承諾會好好調整自己狀態，但她強調未來生活重心都會放在孩子身上，也希望小徐能盡快適應生活上的改變，成為和她並肩作戰的戰友。