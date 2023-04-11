6000到手！手機跳通知「繳2880元」 千人傻眼：我收到了
全民共享普發6000元現金昨（10）已開放ATM領現，當晚6點前登記、當天就入帳的「登記入帳2.0」也在今（11）天上線，不過大家才剛剛領到普發的6000元，卻有網友分享突然收到一則「汽燃費逾期2880元」的手機簡訊，沒想到他貼文一出，竟釣出千名網友哀號喊「我也收到了」！
記者徐銘穗/綜合報導
原PO昨在臉書「爆料公社」貼文，寫道「看看這詐騙網站做的多好，跟真的一樣，大家要注意，別被騙啦，真的監理站網址是：https://www.mvdis.gov.tw/，大家要看清楚喔！」原來他收到一則「汽燃費逾期徵收通知」的簡訊，上面寫著111年度汽燃費逾期金額2880元，並要求4月10日前繳納，並附上.vip結尾的查詢網址。
原PO點進簡訊中查詢網址一看，驚見「監理服務網」明載徵收明目是「2022年汽機車燃料費」，徵收日期是「111年7月14日」，待繳金額是「新台幣2880元」，甚至還附有帳單編號，並清楚寫下：如未依規定繳納將處以300元以上、3000元以下罰鍰。
該文曝光後，引來超過千名網友按讚，不少人留言哀號，「我剛剛也收到了，金額也一樣」、「你的金額跟我一樣耶！！會不會全台灣都一樣」、「我老婆也收到簡訊，還問我怎麼沒繳，我說這是詐騙，金額根本不對」、「我也收到，重點是我根本沒有車啊」、「我老婆沒車的也收到...哈哈」、「哇勒，我也剛收到，直接刪除」。
有網友提醒說，「看網址就有問題了」、「我也有收到」、「數字都是2880...上星期也收到簡訊」、「iMessage 都自動跑出「回報垃圾訊息」。警政署提醒，為避免不肖人士以散播普發現金假訊息之詐騙手法混淆視聽，請民眾務必留意，避免受騙上當，若有疑義請撥打165反詐騙電話。