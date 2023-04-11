柑橘果皮不要丟！陽明交大證實「橙皮素」能逆齡回春

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最近由陽明交大、林口長庚醫院、國家衛生研究院、與衛福部國家中醫藥研究所組成的研究團隊，從中國古典醫書《神農本草經》記載的上品藥植物萃取化合物，找尋能刺激長壽基因的促進劑。團隊發現小鼠在21.5月大（相當於人類約70歲）時餵食橙皮素後，到了26.5個月（相當於人類約80歲）時，竟能提升約3倍的CISD2表現量，證實橙皮素就是CISD2長壽基因促進劑。
研究團隊在2012年發現，透過基因轉殖技術調高老年時期CISD2長壽基因表現量的小鼠，平均壽命比野生小鼠增加20%，可活到39個月（相當於人類約120歲）。
蔡亭芬表示，過去陽明交大發現CISD2長壽基因可以讓小鼠長壽，緊接著就開發基因促進劑，篩選自《神農本草經》上品藥，發現橙皮有非常重要的成分「橙皮苷（hesperidin）」，在吃進體內，轉化為「橙皮素」時，對促進CISD2長壽基因的效果非常強；團隊讓高齡小鼠從21.5月大時，吃「橙皮素」到26.5個月，發現小鼠從新陳代謝、心臟、肌肉等，不但能延長老化，還能回到年輕小鼠的功能，有逆齡效果。
參與研究的林口長庚醫院外科部副部主任葉集孝說，DNA損傷、染色體端粒遺失、表觀遺傳改變、喪失蛋白質穩態、營養感應失調、粒線體功能障礙、細胞衰老、幹細胞耗竭和細胞間通訊改變，是目前有共識的9項細胞老化標記；這些老化標記互相之間皆有關聯，因此任何一個老化標記的改變都可能影響其他標記，例如橙皮素可以提升粒線體功能及降低細胞衰老，讓老化研究取得突破性的進展，與陽明交大合作的動物研究中也顯示，這些長壽的小鼠不僅活得更長，重要器官的功能也維持得更好，拓展了健康樂齡的轉譯研究。
橙皮素的先驅物是橙皮苷，橙皮苷主要存在於柑橘類的果皮，例如橘子、柳丁、檸檬、金棗等果皮，那民眾是否能直接吃果皮就有逆齡抗老效果？
蔡亭芬說，橙皮苷吃進人體後，主要由小腸中的細菌轉化為橙皮素，再經由血液循環送到全身，但經由天然果皮攝取，體內能產生及吸收到的橙皮素劑量很有限，若要立即性看到抗老效果，還是要在試管中轉化為橙皮素，發展為保健食品，直接攝取橙皮素較能快速提升CISD2長壽基因表現，未來開發成為健康食品，每天要吃到490mg的劑量，才會有延緩老化、逆齡回春做用。
但蔡亭芬說，咖哩、紅酒多酚都有一些促進效果，建議民眾多食天然食物，尤其蔬果皮裡是很好的天然抗老化來源，先前將台灣香檬整顆帶皮打汁，發現裡面的「橙皮苷」含量不少，若能利用有機栽培、無農藥，將水果整顆帶皮打汁、烹飪、製作成果醬，長期食用還是會有幫助，自己也有在實行。
另外，蔡亭芬表示，下一步會跟國家衛生研究院合作，希望CISD2長壽基因促進劑能應用在老化相關疾病，如阿茲海默、肌少症、心臟老化問題等，朝小分子藥物開發進行。
陽明交大表示，該項研究不僅已發表在《Journal of Biomedical Science》，也已技轉國內生技大廠友華生技，開發成抗老保養品。