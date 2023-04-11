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李燕曾經歷18個月短命婚！長痛不如短痛「不適合就結束」

▲李燕2013年曾嫁給彰化縣議會議長謝典霖，但18個月後婚姻告終，最近她又傳出新戀情，也讓好友和粉絲們都由衷獻上祝福。（圖／翻攝李燕臉書）
▲李燕2013年曾嫁給彰化縣議會議長謝典霖，但18個月後婚姻告終，最近她又傳出新戀情，也讓好友和粉絲們都由衷獻上祝福。（圖／翻攝李燕臉書）

娛樂中心/綜合報導

三立八點檔當家小旦李燕近日拍攝《一家團圓》時，與同劇男星林則希爆出曖昧緋聞，昨（10）日兩人同步PO出白色情侶裝放閃，雖然雙方都沒露臉，但比照衣服仍可看出就是本尊，藝人朋友與粉絲們紛紛笑說被閃瞎了。事實上，李燕曾經歷一段短命婚姻，理性的她認為不適合就該盡早分手、長痛不如短痛。

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▲李燕（左）、林則希同步穿情侶裝放閃。（圖／翻攝李燕、林則希臉書）
▲李燕（左）、林則希同步穿情侶裝放閃。（圖／翻攝李燕、林則希臉書）
41歲的李燕在2013年曾嫁給彰化縣議會議長謝典霖，熟料婚姻僅維持18個月便告終，至此成為她受訪時一再避談的話題。時隔多年，李燕上節目時曾回首這段短命婚，表示並沒有第三者介入，純粹是自己適應不良，言談間難掩感慨。

▲李燕在節目上回首與彰化縣議會議長謝典霖的短命婚，表示並沒有第三者介入。（圖／翻攝自三立節目《台灣亮起來》）
日前李燕在節目《台灣亮起來》中透露，當初她和前夫離婚時，連吵架都沒有，遑論第三者介入。主因在於夫妻倆對於教小孩、生活習慣、未來期許都沒有達成共識，導致兩人都適應不良，她苦笑：「再留在那邊，我不快樂，他也會跟著不快樂。」

談到感情觀，李燕表示和前任如果和平分手，通常會維持朋友關係，她鬆口承認曾經有前任試圖吃回頭草，回想過去甜蜜回憶，或多或少都會考慮過復合，但是後來發現自己心有芥蒂，「結束就是結束了，我沒辦法重新來過。」她也佩服大S再婚20多年前的舊愛，這種情況就不會發生在自己身上，「我電話號碼換過了，已經找不到我。」

▲陳冠霖（右）幫李燕提裙襬。（圖／三立）
▲李燕（左）在戲中多次披上嫁紗，戲外也曾有一段婚姻，右為陳冠霖。（圖／三立）
喜不喜歡這個人，與你跟他適不適合走一輩子、瞭不瞭解對方，都是一碼歸一碼，一旦發現深愛的人卻是不對的人，儘管痛苦也得放棄。李燕認為，長痛不如短痛，總是要結束的，「我在感情很理性，該斷掉的就要切斷，目前也暫時沒有結婚的打算。」

雖然不太想再度踏進婚姻，但李燕還是非常愛孩子，她常想著：「如果我人生這輩子沒有小孩，我會不會遺憾啊？」面對兩者間的取捨，她曾經淡淡地回：「不會（生）吧，我覺得好像沒機會了，只希望能遇見可以陪我細水長流的、對的人。」

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