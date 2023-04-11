良民證申請不用現場領！「便民新服務」登場：直接寄到家
在求職部份工作或是申請出國留學時，民眾都會需要申請良民證來證明自己無相關刑事犯罪紀錄。過去雖然已經有網路申請良民證功能，但還是需要民眾親自前往警察機關領取，不過數位部和警政署合作，推出「1項新服務」在今日登場，讓民眾不用再多跑一趟！
記者潘毅/綜合報導
NPA 署長室今（11）日在臉書上發文，下午1點後，良民證開放「線上申請，郵寄領取」新功能，不同於以往申請良民證，還得需要親自跑一趟各地的警察機關領取良民證，或者有人會選擇親自到警察機關臨櫃申請、臨櫃領取。從今天開始，良民證可以「網路申請、郵寄送達」囉！
🟡網路申請郵寄送達流程：
(1) 警政署網路申請
https://eli.npa.gov.tw/I32WebO/index01_1_1.jsp
輸入身分證字號後，會連結到MyData的網站，建議民眾可以先到MyData網路申請帳號，並通過雙重驗證，會更快速喔！
(2) 線上付款
(3) 在家等待收件
這項新的便民服務曝光後，也廣受民眾好評，紛紛留言大讚「終於可以放過全台良民證櫃檯人員了」、「終於有真正的網路申請了」、「終於不用多跑現場一趟了」。