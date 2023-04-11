打造低碳樂活宜居城　新竹縣推綠色運輸

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楊文科表示，110年底完成「新竹縣永續發展自願檢視報告」，在推動綠色運輸方面，縣府導入公共自行車YouBike2.0，以大眾運輸場站、學校、住宅區、商業區及機關等地優先設站，竹北市已完成50個站點、400輛車的建置並順利營運，獲得民眾很大支持，週轉率直追台北市。
楊文科表示，目前縣轄有7條竹北市免費公車、6條快捷公車、4條觀光公車、尖石鄉幸福巴士，除了既有的公車路線，縣府並和工研院、科技之星等產官機構合作，推動「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，這是全國第一個在市區開放性道路施行自駕車測試的計畫。
自駕車使用中型電動巴士，路線串聯高鐵新竹站、社區、學校、百貨商場到AI智慧園區，今年3月24日已進入日間不載客運行測試，如果順利完成各項日間測試項目，可望在今年6月正式免費載客行駛測試，最終將納入竹縣市區公車營運路線，打造智慧生活新風貌。
鄭文燦致詞時表示，打造電動機車、汽車的綠能基礎建設、鼓勵建築物裝設充電系統、並在公有建築、停車場、購物中心營造友善環境，是未來每個城市努力的方向。他指出，電動機車、電動汽車等運具將是是下一個兆元產業，關鍵技術會儘量納入產創範圍，做為綠能基礎建設的誘音，與城市一起成長。