用「黑碗」貓更愛喝水？飼主實測結果驚人：史上第一次
養貓界有許多都市傳說，例如貓咪走失可以利用剪刀來傳送心電感應找回，雖聽起來有些荒誕，可卻有不少過來人表示有用。今日要介紹的則是另一個傳說「黑碗理論」，據說貓咪更偏好黑色的碗，用該物能促使牠們飲入更多水分。飼主李御妍便動手嘗試，沒想到效果意外的好，驚呼「養貓這麼多年，第一次回家兩個水碗都接近見底！」
記者李惠婷/綜合報導
李御妍飼有獨眼的白底虎斑貓「大軍」和黑貓「Lulu」，原先都是街邊浪浪。李小姐回憶，當時在路上看見大軍眼睛狂留血水，擔心是被虐所致，趕緊誘捕並送去獸醫院，好在醫生表示牠是結膜炎導致的眼睛萎縮，並無被虐跡象，她笑說「所以牠就因為結膜炎而被我閹了」；Lulu則是流浪時被狗攻擊受傷，李小姐帶去看醫生後收編。
收編兩隻主子回家後，牠們也出現不愛喝水的毛病，李御妍對此耗費許多心力。起先家中擺放的是流動式飲水機，可清洗時發現水質變得濃稠，有些怪異，於是更換成白色水碗，但喝水問題仍舊沒有改善，於是參考了網上的「黑碗理論」，沒想到效果出奇的好。
李小姐說明自己於3月29日開始使用黑碗，頭幾天效果甚微，可在本月9日回到家時，發現兩個碗都幾乎見底，且效果還不是曇花一現，10日晚間時她更拍到大軍瘋狂喝水近1分鐘的影片，讓她非常開心。
據悉，貓咪本身視力不佳，「黑碗理論」表示若用黑碗盛水，能幫助牠們更容易辨識裡面有水，進而增加喝水次數。不過該理論並沒有受到證實，試過此法的貓奴也不在少數，部分人與李小姐一樣得到正面效果，部分人則失望收場，不過若有類似困擾的民眾還是可以試試看，說不定也能得到意想不到的結果。