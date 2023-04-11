王柏傑、曾敬驊《疫起》裸身沐浴 深陷恐懼刷出瘀血抓痕
金獎導演林君陽新作《疫起》，上週在金馬奇幻影展開幕放映後，空降觀眾票選排行榜第一；《疫起》故事取材自2003年SARS封院事件，深入刻劃人性的光明與幽暗，主演王柏傑與曾敬驊在片中更上演裸身沐浴劇情，引人關注。
記者黃雅琪/綜合報導
在電影《疫起》中，兩位醫護男神王柏傑與曾敬驊，為詮釋在封院之下接觸未知病毒後的恐懼，各自有一場裸上身的沐浴戲，飾演夏正醫師的王柏傑為了將內心恐懼表現出來下足心思，拍攝該場戲時用力地洗刷身體，欲清除身上所有可能接觸到病毒的皮膚，連背部及肩膀都刷出許多瘀血抓痕。王柏傑說：「醫護也是人，也會深陷在恐懼裡，我希望能透過這樣的真實感，將夏正在那場戲的驚恐與掙扎傳達給觀眾。」
飾演護理師安泰河的曾敬驊，則是每一次卸下多層防護衣後，都會立刻沖洗身體，希望能將病毒洗掉，真實地刻劃處理完染疫傷患後，身心俱疲之下還得擔心自己也可能確診的狀態。薛仕凌在片中飾演，不惜代價調查病毒源頭真相的記者金有中，詮釋看似不擇手段實為自願身處災難現場追求事實的記者，薛仕凌表示：「關於封院事件，大部分的敘述都是從外界往裡面看，但《疫起》特別的地方，是從醫院裡往外看。」