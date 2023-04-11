口袋國會公布最佳立委！游毓蘭、張其祿、林宜瑾獲5星
口袋國會今（11）日公佈第十屆第6會期評選結果，共選出13位委員為全院表現優良以上立委。其中國民黨立委游毓蘭、民眾黨立委張其祿、民進黨立委林宜瑾獲得本次最高的5顆星評價。獲選的13位委員當中，其中民進黨立委有4位，國民黨4位，民眾黨與時代力量各有2位與無黨籍各有1位委員入選。
記者呂炯昌／台北報導
口袋國會指出，結合全文提案、部分條文提案與質詢次數等指標，根據個別委員在所屬委員會的問政表現進行評選。本次在8個委員會中，皆有表現優良以上的立委，共有17位委員獲選。民進黨有8位委員入選，國民黨4位，民眾黨3位、時代力量與無黨籍各一位。其中獲得最高星數的是游毓蘭 、時代力量立委王婉諭、立委賴品妤獲得了5顆星。各委員會優良以上立委分別為民進黨立委王美惠、王定宇、吳思瑤、林宜瑾、范雲、張廖萬堅、賴品妤、賴瑞隆；國民黨立委游毓蘭、楊瓊瓔、張育美、林奕華；民眾黨立委邱臣遠、張其祿、吳欣盈，時代力量立委王婉諭與無黨籍立委黃國書。
口袋國會的指導委員會召集人之一，台灣大學政治系王業立教授指出，口袋國會以立院的開放資料，進行量化評鑑，是比較公正客觀的方法，若要進行質化評鑑，必須有系統的質性評比指標，是比較不容易的。但口袋國會未來也希望能推動國會的質化研究與評比指標，致力於公正、客觀的國會觀察與評鑑。
對於獲獎，王婉諭表示，「每一次肯定的背後，都少不了我與辦公室、黨團夥伴們在立法院的共同奮鬥。」今年的兩個會期，她們會兢兢業業，繼續為台灣人民發聲、監督政府施政。
賴品妤表示，「無論是公民團體對我的評鑑，或是鄉親給我的支持，這都是我問政表現、持續爭取建設的事實證明。」