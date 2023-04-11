大埔鄉新住民社區服務據點　鄉民齊聚揭牌

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翁縣長特別期勉，有了據點後，未來新住民朋友可以在此聯誼、舉辦活動、開會，讓此平台發揮更大的作用，讓大家能彼此互相照顧，謝謝新住民朋友為嘉義這塊土地的努力，更為這片土地添加了更多異國文化的風采。
本次主辦的大埔新住民協會翁麗珠理事長特別在典禮中致贈花束給翁縣長及吳鄉長，分別代表感謝新住民姊妹的「娘家」與「婆家」；翁麗珠說，因為姐妹們從世界各地遠嫁到大埔鄉，翁縣長及社會局就是我們最堅強的後盾，據點能夠成立也是受到嘉義縣政府的大力支持，翁縣長就像是我們的娘家般照顧著新住民姊妹。
將大埔鄉形容為婆家，翁麗珠說，因為新住民姊妹們就生活在大埔鄉，鄉內的大家長吳鄉長與鄉親們如家人般疼愛我們，無私的教導與包容，感謝有大家的照顧，讓我們能在大埔幸福的生活。
新住民謝兵華已來台灣25年，她說，成立協會後，對新住民來說最大的好處便是能相互陪伴，解除思鄉之情；大家都是從異國遠嫁，難免會有思鄉的情緒，且在前幾年疫情下也不能返鄉，透過參與協會活動，姊妹們能一起跳舞、煮美食、聊天；且在成立協會後，更能凝聚彼此的情感，遇到任何問題，姊妹們總會一起討論、分享，互相照應。
大埔鄉一個位屬於嘉義縣極東地帶，來到這裡的新住民，除了要克服語言及生活適應的問題外，還有資訊落差及交通不便等議題，所慶幸的是大埔鄉親把遠來的新住民姊妹當成一家人，新住民姊妹於108年時成立了大埔新住民協會，辦理新住民各項課程活動及成立新住民服務據點，讓嘉義縣高過於全國比例的新住民人口，得以就近獲得政府資源。
大埔鄉新住民協會座落大埔社區活動中心內，其建築物前後歷經3次與衛生福利部社會及家庭署申請前瞻計畫進行修繕、設立、耐震補強，盼打造一處屬於大埔社區民眾具多功能、便利性、安全性服務的綜合場館。
大埔鄉長吳明勲說，大埔鄉是新住民選擇的好婆家，感謝姊妹們勇敢選擇大埔，大埔鄉親也疼惜感謝新住民姊妹，融入地方社會，也改變了大埔，當地人都稱呼新住民為：「大埔地區活力的泉源」，也逐漸成為大埔鄉的光榮美景。
嘉義縣政府社會局長張翠瑤表示，新住民來到台灣，就像來到一個新的地方，地方政府就像是第二個娘家，娘家一定會全心全力照顧自己的女兒；從移民署出入境到嘉義縣政府接手服務關懷，來自民政、衛生、社會、警察、勞政等有系統的服務姊妹不同議題的需求，讓新住民生活得以盡可能的銜接，亦能保存原有的多元文化。
嘉義縣政府社會局指出，新住民來台後，在生活上或多或少都會遇到一些困擾和難題，社會局設置的2處新住民家庭服務中心及10處新住民社區服務據點，平時除提供關懷訪視，給予陪伴並建立信任感外，也會不定期辦理一些資源網絡方案，提供新住民個人支持、家庭支持以及社會支持，使其能更適應在地生活，讓這些飄洋過海的新住民有所依歸，進而把台灣當成是自己的家鄉，鼓勵嘉義縣更多有意願於社區提供新住民家庭服務單位，逕洽嘉義縣社會局05-3620900轉分機2519。