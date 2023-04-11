郭台銘規劃訪日本 朱立倫表達祝福：他是藍軍重要資產
隨2024總統大選步步進逼，鴻海創辦人郭台銘近來動作頻頻。郭台銘日前公開表態，盼代表國民黨參選2024總統，近期也規劃出訪日本引發關注。對此，國民黨主席朱立倫今（11）日受訪表態祝福，並強調郭台銘是藍軍重要資產與一份子，大家應該團結在一起。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘訪美國行程返台後，大動作召開記者會宣布，將爭取參選2024年總統大選，並為4年前負氣離開國民黨鞠躬致歉。不僅如此，傳郭台銘近期也規劃再赴日本交流，而郭台銘辦公室則以「日本還是會去、未來會和大家報告」回應。
郭台銘宣布選總統後動作頻頻，如今又要出訪日本。朱立倫今受訪回應，郭台銘是藍軍重要資產與一份子，在科技與經濟貢獻大家有目共睹，對於訪日他祝福一切順利，也希望大家都用祝福心情。
朱立倫表示，郭台銘曾強調最後一定支持國民黨最後決定，大家團結在一起，這才是他們最需要的答案，大家都能夠團結。
此外，國民黨明將召開中常會，提名2024第一階段第一梯次立委候選人，外界關注新北市長侯友宜是否出席。朱立倫說，侯友宜是中央提名委員、直轄市長也是最強母雞，當然一定要到現場，為立委提名候選人加油。
朱立倫說，明天4位直轄市長與幾位縣市長都會到，有些則是透過視訊方式連線，接下來也會有第一階段第二、第三梯次立委提名，都是按部就班進行。