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疫情趨緩「別忘了疫苗」！林子偉現身力挺　破除防疫迷思

▲世界棒球經典賽中華隊好手林子偉擔任防疫衛教大使，與醫界共同向民眾呼籲施打疫苗的重要性。（圖／記者張志浩攝）
▲世界棒球經典賽中華隊好手林子偉擔任防疫衛教大使，與醫界共同向民眾呼籲施打疫苗的重要性。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

隨著Covid-19疫情持續趨緩、防疫政策陸續鬆綁，民眾已開始回歸疫前生活，指揮中心日前推出「疫苗加一，解封安心」政策，呼籲民眾踴躍接種新冠肺炎疫苗。藉此防範病毒持續變異，身為防疫衛教大使的世界棒球經典賽中華隊國手林子偉今（11）日出席活動也指出，自己就是接種次世代疫苗來提升防護力，以免因確診影響出賽資格，並維持場上的好表現。

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台灣感染症醫學會2023年3進行千人對新冠肺炎疫苗認知調查，發現20歲至79歲的民眾對疫情發展與疫苗接種上，仍有些防疫迷思及常見疑問，其中有8成「從未感染新冠肺炎者」，有施打過1劑以上追加劑，顯示防疫體質需靠後天養成。

此外，有3成民眾認為自己未來不會確診新冠肺炎，台灣感染症醫學會理事長王復德表示，有信心自己會「免疫」的主因大多是「注意自我防疫」、「對自己免疫力有信心」、「新冠肺炎確診人數下降」，若將有無確診經驗分開觀察，曾感染過新冠肺炎者認為已確診過所以不會再次感染，無感染經驗者則認為，只要定期打疫苗，就不會確診。另外4成民眾表示自己沒打過次世代疫苗，且不打算施打，主要原因為「擔心副作用」、「若確診會是輕症」、「打過多次疫苗已經厭倦」。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲台灣感染症醫學會、家庭醫學醫學會、糖尿病衛教學會、老年醫學會共同組成「防疫大聯盟」，呼應政府防疫政策，共同呼籲「疫苗+1」。（圖／記者張志浩攝）
王復德說明，新冠肺炎疫苗從開打至今，已接種超過6千萬劑，並未出現大量不良事件，疫苗施打後的疲倦或肌肉痠痛等常見輕微副作用，通常都會在數天內緩解。針對不少民眾認為曾經打過疫苗，就不用再施打疫苗，王復德則強調，新冠肺炎疫苗保護效果會隨時間下降，依循政府建議接種「次世代疫苗」，才可以維持保護力、降低重症與死亡風險。

疾管署副署長羅一鈞也補充，隨著美國將簽署Covid-19解除緊急狀態、日本疫情降級，台灣的防疫也將走到最後階段，不過後續在常態上防疫上，無論是流感或Covid-19，都仍需要民眾定期施打疫苗鞏固社區防疫，尤其是老年人和慢性病患者，若疫苗效力過期，或缺乏疫苗保護不性染疫，形成重症的機率仍大大提高，請民眾務必重視疫苗的重要性。

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