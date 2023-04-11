首例公私整併有望！台科大、華夏科大通過整併計畫書

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目前規劃華夏科大預定於112學年度停招，115學年度結束後停辦，已入學就讀華夏科大在學生，符合畢業資格，由華夏科大核發畢業證書，學校停辦後，延修生由教育部專案安置。過渡期間，台科大提供華夏科大學生圖書館資源，開放修讀學分學程、跨校選修課程免收費、兩校共同規劃微學程，提供豐富學習資源、強化就業技能。
為維護華夏科大教職員權益，由華夏科大辦理教職員離退權益補償事宜，另在尊重教職員意願下，依據專長經歷，適才適所，由台科大分4至5年逐年聘任為編制外專案教師及職員（約用人員）。
整併過渡期，華夏科大中和校區提供台科大規劃使用，為彰顯華夏科大創辦人創校意旨，台科大將成立「國立台灣科技大學華夏校區」，規劃為授課、研發中心及人才培育基地場域，整合教學研發能量，聚焦技術整併，有效培育技職人才。
台科大表示，台科大各項辦學績效均受國內外高度肯定，本著應帶領技專校院社會責任，引領技職學校完善人才培育，此次藉由整併契機，隨著校區擴增，延聘華夏科大具豐富教學行政經驗的教師及行政團隊，資源加乘，建置多元學習環境，提升教學質量、學生專業素養和職業競爭力。台科大與華夏科大攜手合作及教育部支持協助下，可望逐步發揮整併效益，創建三贏合作模式，共創技職教育優質發展典範。