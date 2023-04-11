名家論壇》盧燕俐／美國經濟衰退，錢往這裡擺！

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同時，三月非農新增職位23.6萬，雖超過預期的23萬，但比起二月的32.6萬銳減不少，且同為兩年新低。令人擔憂的是，新增職務集中在酒店與醫療保健，零售業則損失1.5萬職缺，說明就業市場不太妙。就連前美財政部長桑默斯都指出，「美國經濟衰退的可能性正在上升，聯準會升息正進入尾聲！」
值得注意的是，鮑爾三月底利率會議已正式表態，「今年不會降息！」無論最後是否會提早到今年第四季降息，只要高利率維持好一陣子，即使升息進入尾聲，都會影響民間消費與經濟活動。
換句話說，美國經濟衰退早已敲響了警鐘，投資人不能不察覺，在衰退的過程中，如何看緊荷包。首先，最值得布局的是債券，債券價格歷經兩年的崩盤，隨著升息進入末端，甜蜜買點也已浮現，這部分的論述，上篇專欄已提及，在此就不多贅言。
只是要提醒讀者，債市與股市走法不能一概而論，有些剽悍的中小型飆股，一旦有題材，當日漲停司空見慣；相較下，債市較為溫吞，即使處於多頭行情，也可能出現「走兩步退一步」的格局，持有者需有耐性，用時間慢慢等待獲利。
其次，黃金部分，一個月大漲一成多，已站穩每盎司2000美元，已有台銀分析師預言，「下半年將挑戰歷史新高2073美元！」金價從去年11月低點以來，已上漲25％，除了具抗通膨與避險的功能，主要還是因為市場擔心美國經濟衰退、美國升息進入尾聲，降息有利金價，來個先行卡位。
不過，對於黃金後市，各界看法分歧。有人認定黃金不配息，無法產生複利效果，不如長期存股；也有人認為，近年加密貨幣大量發行，搶走了黃金的風采，壓抑了未來的投資價值。
我的建議是，黃金是準貨幣，有不可取代的地位，否則全球央行不會在去年共買入1136頓黃金，創下1950年代以來最高紀錄。意味著，全球央行蠢蠢欲動，擔憂著金融體系的下一顆未爆彈。
對一般投資人來說，金價走勢起伏大，不易掌握，有興趣者，可以酌量布局，而目前最需思考的是：本波25％的漲幅是否已將降息的利多反應完畢？如果還沒，還有多少利潤可以掌握？免得一躁進，短線又被套牢了。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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