被吳宗憲爆料「想生4個」！Sandy疑動怒打臉：這是私事耶
吳宗憲女兒Sandy（吳姍儒），上個月喜獲寶貝兒子「Mason 小初一」，目前還在月子中心調養身體，結果老爸吳宗憲昨（10）日卻爆料Sandy想生4個，馬上被他阻止，怎料，Sandy得知後疑似動怒，立刻發文打臉，「我們夫妻兩個人的私事耶！」更表明自己從沒說過這些話。
記者詹鎰睿/綜合報導
據悉，吳宗憲昨日錄製《小明星大跟班》時也接受媒體訪問，除了分享已故音樂人李坤城的故事以外，也預告女兒Sandy即將回歸工作，結果竟透露Sandy似乎生孩子生上癮，想要生4個小孩，讓他急忙勸說，生兩個剛剛好就好。
怎料，言論似乎引來Sandy不滿，並在IG限時動態上發文澄清：「其實，我覺得要生幾個、會生幾個、能生幾個、想生幾個...都是我們夫妻兩個人的私事耶。」隨後也暗指爸爸吳宗憲，「很多話沒有說過，很多人說的話也沒有聽進去過，哈哈哈Sorry囉！」文末也開玩笑自嘲：「威～Sorry有在加囉的嗎？」
事實上，Sandy打臉老爸已經不是第一次，上個月南韓女神天團BLACKPINK來台開唱前，吳宗憲就自爆為了小女兒Olivia，動用自己人脈關係，幫忙喬到20張門票，結果Sandy得知後也毫不客氣發文打臉，說明整件事情是子虛烏有，「什麼20張票的事真的是隨便聽聽就好欸。」