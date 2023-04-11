2045脫碳恐受阻！加州削減補貼 太陽能業者放慢安裝腳步
美國加州空氣資源委員會（CARB）去年底發布，希望2045年前全面實現脫碳的計劃，建設100%的潔淨能源電網，加強碳清除及封存，還制定2030年前實現溫室氣體排放量較1990年減少40％、2045年前減少85%的氣候目標，期盼在保持經濟成長的同時，仍能兼顧環保與氣候。不過，由於加州近期一項補貼政策修改在即，也讓當地太陽能業者擔心，是否會阻礙2045氣候目標的實現。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，受惠於政府大力推行，美國太陽能行業協會貿易組織的數據顯示，加州擁有全國38%的住宅太陽能容量，佔美國市場2022年成長量的40%，超過150萬個家庭擁有太陽能。
然而，近日即將生效的一項改革政策，原本加州家庭及企業，將太陽能板多餘發電賣給電力公司，換取的補助的金額將大幅縮水。現行政策是，加裝太陽能板的用戶若將多餘發電量賣回電網，是以零售電價全額補助的。
報導指出，加州政府的這項政策改革，是為了回應批評者對零售電價補助的不滿，持反對意見的人認為，這項政策偏袒較有能力安裝太陽能電板的富人，還讓他們能創造大量多餘發電後再賣回電網換取補助；反觀窮人不只沒錢裝太陽能板，還要負擔較高電費。
加州太陽能公司表示，此舉威脅到加州2045年脫碳的目標，而且大起大落的景氣循環並不利於一個產業的長期發展。對此加州監管機構則表示，改革將通過增加新的激勵措施，鼓勵屋主購買現場儲存清潔電力的電池，從而提高能源的可靠性。