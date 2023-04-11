藍2024總統人選徵召時機　連勝文：反對像上屆拖到7月

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人選是否已確定？連勝文受訪時說，他2周沒遇到朱立倫或黨中央的同仁，但就他所知，黨中央同仁很認真把基礎工作做妥善。連勝文指出，對於有意要為民服務的長輩、前輩們，他們各自的準備情況如何，他並不知道，沒機會去了解這些潛在候選人的作法。
由於新北市長侯友宜被視為呼聲最高人選，但口才與論述是否成為參選的硬傷？連勝文反駁，不覺得侯友宜口才不好，反而覺得他口才很好。他透露私底下與侯碰面講很多事情 ，「聽得一愣一愣的，覺得非常精彩」。連勝文說，侯可能因在新北市服務，講的都跟新北市政有關，但這也是比較踏實的作法。
是否認為國民黨應加快提名腳步？連勝文指出，總統候選人不能拖到像上次一樣7月，他個人堅決反對；至於5月或6月，一方面跟內部作業效率有關，就他了解大家都快馬加鞭再做，還有候選人是否準備好參加競選，這部分沒辦法幫忙回答，但必須考量這兩個層面的問題。
談及人選未出爐引基層擔憂，連勝文則直言，最好的方法應是幫理想的候選人，造勢、辯駁或發聲來支持，也可以花更多時間去交朋友，為國民黨爭取支持者。他強調，總統候選人只是一個人，還有很多立委候選人及不分區投票，明年不是只有投1票而是3票，應去爭取更多人認同國民黨，與其焦慮不如出來走走幫忙，實地做點事情。