台版「黑暗榮耀」　校方認定學務主任等4人不當管教議處

藍2024總統人選徵召時機　連勝文：反對像上屆拖到7月

▲針對國民黨2024總統人選迄今仍未徵召，連勝文今受訪時強調，他堅決反對像上屆一樣拖到7月。（圖／記者翁子竣攝，2023.04.11）
▲針對國民黨2024總統人選迄今仍未徵召，連勝文今受訪時強調，他堅決反對像上屆一樣拖到7月。（圖／記者翁子竣攝，2023.04.11）

記者翁子竣／台北報導

國民黨2024總統人選迄今仍未出爐，引發基層焦慮。國民黨副主席連勝文今（11）日受訪時強調，這次絕不能像上屆一樣拖到7月，他個人堅決反對。不過，連勝文也說，仍要考量內部作業效率，及候選人是否已準備好兩層面，才能決定時間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對何時會推出2024總統大選，國民黨主席朱立倫稍早受訪透露，他們已完全準備好，並在3月完成了黨內整合，會再根據主客觀環境，於最適當的時機進行人選徵召。

人選是否已確定？連勝文受訪時說，他2周沒遇到朱立倫或黨中央的同仁，但就他所知，黨中央同仁很認真把基礎工作做妥善。連勝文指出，對於有意要為民服務的長輩、前輩們，他們各自的準備情況如何，他並不知道，沒機會去了解這些潛在候選人的作法。

由於新北市長侯友宜被視為呼聲最高人選，但口才與論述是否成為參選的硬傷？連勝文反駁，不覺得侯友宜口才不好，反而覺得他口才很好。他透露私底下與侯碰面講很多事情 ，「聽得一愣一愣的，覺得非常精彩」。連勝文說，侯可能因在新北市服務，講的都跟新北市政有關，但這也是比較踏實的作法。

是否認為國民黨應加快提名腳步？連勝文指出，總統候選人不能拖到像上次一樣7月，他個人堅決反對；至於5月或6月，一方面跟內部作業效率有關，就他了解大家都快馬加鞭再做，還有候選人是否準備好參加競選，這部分沒辦法幫忙回答，但必須考量這兩個層面的問題。

談及人選未出爐引基層擔憂，連勝文則直言，最好的方法應是幫理想的候選人，造勢、辯駁或發聲來支持，也可以花更多時間去交朋友，為國民黨爭取支持者。他強調，總統候選人只是一個人，還有很多立委候選人及不分區投票，明年不是只有投1票而是3票，應去爭取更多人認同國民黨，與其焦慮不如出來走走幫忙，實地做點事情。

郭台銘規劃訪日本　朱立倫表達祝福：他是藍軍重要資產

將挑適當時機徵召總統人選　朱立倫：3月已完成黨內整合

操作警政連結固樁？侯友宜：跟人民站在一起是不變的信念

名家論壇》韋安／侯友宜已握2024大選關鍵「話語權」！？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀