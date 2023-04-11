Ravi裝病逃兵「求刑2年牢飯」！認錯退出VIXX：對不起
韓團VIXX成員Ravi（金元植）於2022年10月入伍，但今年初就爆出他跟公司為了減免兵役時間，去年找上非法兵役仲介單位，Ravi依照指示裝昏倒取得癲癇症狀診斷書後，仲介更說出「Good免役啦」，一事讓Ravi形象毀於一旦。Ravi今（11日）首次接受調查並認罪，檢方求處Ravi有期徒刑2年，另一位造假病歷的歌手Nafla 2年半，公司金姓代表2年。
記者陳雅蘭/綜合報導
Ravi透過「假癲癇」得以減免兵役，今首度露面接受調查，他一早穿著西裝出庭，面對記者提問，僅表示「對不起」便快速步入法庭。首爾地方法院今早審理Ravi、Nafla以及經紀公司違反《兵役法》的案件，檢方要求法庭判處Ravi有期徒刑2年、Nafla 2年半、公司金姓代表2年等刑期；粉絲也連署希望Ravi退出VIXX。
Ravi針對造假病例零辯解，也發文解釋會做出此事，是因為當時他是公司唯一能創造收益的藝人，面臨疫情以及簽訂的合約被延期，飽受違約金的負擔所苦，所以迫切希望延期服役。Ravi承認做了愚蠢行為，想向癲癇患者以及他們家屬、誠實履行兵役義務者、粉絲、家人、隊友致歉。
Ravi除了認錯，也將退出VIXX以示負責，「為了不讓因我的錯誤而受到損失的VIXX成員受到更多損失，我決定退出組合。真心感謝在11年這麼長的時間裡，一直陪伴著不足的我的所有成員，對不起大家」。Ravi保證會深刻反省與學習，即起會努力成為更好的人，「真的很對不起」。