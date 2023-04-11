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楊謹華羞約老公「鴛鴦浴」　宋芸樺吻戲吹氣曾敬驊

▲左起曾敬驊、導演林冠慧、楊謹華、彭千祐出席《不良執念清除師》首播記者會。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲左起曾敬驊、導演林冠慧、楊謹華、彭千祐出席《不良執念清除師》首播記者會。（圖／愛奇藝國際站提供）

記者羅凌筠/台北報導

愛奇藝喜劇《不良執念清除師》首播記者會今（11）日舉行，演員曾敬驊、宋芸樺、彭千祐、楊謹華、侯彥西盛大出席，聊到每個人的執念，宋芸樺爆料有次跟楊謹華露營，楊謹華到了晚上要洗澡時，嬌嗔：「不敢一個人洗澡！」主持人黃子佼問：「所以平常是老公陪妳洗澡嗎？」楊謹華害羞表示：「因為在野外比較暗，在家裡有空可以和老公一起洗。」

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曾敬驊與大20歲楊謹華演母子，導演林冠慧覺得2人有「母子臉」，尤其眉毛很像，才把他們湊成一對，問曾敬驊在片場對「媽媽」有什麼撒嬌舉動嗎？他透露會發軟糖收買劇組，楊謹華補充：「他會說冷笑話，這是我這輩子聽過最多笑話的一陣子。」

楊謹華在曾敬驊身上看到自己當年的影子，她說：「敬驊有些糾結的地方跟我很像，我當年也常常對表演有很多問號，有時候需要自問自答。」曾敬驊表示因為劇中他們就是相依為命，他拍戲時也很願意跟楊謹華講心事，舉例來說，「我幾乎每天在拍，有時候體力不好，有些場次需要高專注，就請教她怎麼克服。」楊謹華也適時勸慰：「不要想太多，有時候達不到你心中的標準就放掉。」

曾敬驊拍《不》劇獻出螢幕初吻，和女警宋芸樺有貼唇CPR的橋段，宋芸樺很害羞說：「很難忘的吻戲，真的會不小心吹氣。」曾敬驊從頭到尾躺在地板，要偷偷把宋芸樺吹進來的氣，用鼻子吐出去，以免讓角色昏迷的狀態穿幫，兩人都使了巧勁才完成這場吻戲，宋芸樺逗趣重現邊親邊擦嘴的樣子，笑說：「真的會擦掉血漿。」

由於彭千祐、曾敬驊都是悶騷型男生，宋芸樺擔任起「康樂股長」，拉近劇中降妖伏魔的「打怪3人組」距離，宋芸樺透露彭千祐一開始比較害羞，「《月老》上映後，他看完每天騷擾我，才發現他很熱情。」

宋芸樺和侯彥西這對警局學長、學妹，被形容是現實版「烏龍派出所」，戲裡兩人一起偵辦命案，雖然宋芸樺權限不足無法干預，但有學長侯彥西罩，總能有意無意取得重要機密文件，讓人懷疑是否侯彥西對宋芸樺有意思，侯彥西笑說：「學妹這麼單純又這麼拚，學長當然會想幫忙，但你們看學妹這麼沒有戀愛腦，會有發展的機會嗎？」《不良執念清除師》將於4月15日正式上線。

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