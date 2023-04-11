造神？中共通令「習近平著作」成高校教材　網不忍了罵翻

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《新華社》盛讚習近平是「新時代中國特色社會主義思想的主要創立者」，指出各級黨委要把學習「習近平著作選讀」擺在重要位置，各高等學校要把「習近平著作選讀」作為師生理論學習教材，加強對學習的指導和督促檢查，做好宣傳，不斷把學習引向深入，「進教材、進課堂、進頭腦」。
對此，根據《希望之聲》報導，加拿大華裔時事評論員盛雪表示，學習「習近平著作選讀」就是要求全國所有人跟獨裁專制體制的思考一樣，肅清不認同他、不服從他的人。在社會上進一步要求一體化，方便管理。盛雪還提到，習近平的知識水平和言行思想趕不上毛澤東，如果習近平對超越毛澤東擁有「妄想式的執著」，那可能就會促使習近平在台灣問題上更加強硬，因為台灣問題從過去到現在，連毛澤東當年也無法解決，習近平可能會覺得這是自己一個能夠超越毛澤東的機會。
而學習「習近平著作選讀」在推特上也引發許多網友吐槽，紛紛留言批評「學習這個詞自他上台起就被賦予了新的涵義」、「50年前，黨中央發出的是全黨全軍全國人民學習《毛澤東選集》的通知，真的50年不變啊」、「只是走個形式，營造出一個萬人膜拜的場景，畢竟他好這口」、「來了來了，什麽時候來個主席語錄？」、「其他也就算了，對高等學校還有要求，這幫孫子看來是急了」。