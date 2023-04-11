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造神？中共通令「習近平著作」成高校教材　網不忍了罵翻

▲中共中央10日發出通知，通令全國學習官方新出版的「習近平著作選讀」，並要求大專院校將其列為「師生理論學習教材」。（圖／翻攝自人民網）
▲中共中央10日發出通知，通令全國學習官方新出版的「習近平著作選讀」，並要求大專院校將其列為「師生理論學習教材」。（圖／翻攝自人民網）

記者倪浩軒/綜合報導

中共中央10日發出通知，通令全國學習官方新出版的「習近平著作選讀」第1、2卷，並稱習近平的著作出版是「黨和國家政治生活的一件大事」，要求大專院校將其列為「師生理論學習教材」，推動習近平思想「進教材、進課堂、進頭腦」。

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根據中國官媒《新華社》報導，「習近平著作選讀」內容收錄了習近平在2012年11月至2022年10月間的重要著作，反映了「馬克思主義中國化時代化取得的重大理論創新成果」，對於中國特色社會主義事業推進，具有十分重要的意義。

《新華社》盛讚習近平是「新時代中國特色社會主義思想的主要創立者」，指出各級黨委要把學習「習近平著作選讀」擺在重要位置，各高等學校要把「習近平著作選讀」作為師生理論學習教材，加強對學習的指導和督促檢查，做好宣傳，不斷把學習引向深入，「進教材、進課堂、進頭腦」。

對此，根據《希望之聲》報導，加拿大華裔時事評論員盛雪表示，學習「習近平著作選讀」就是要求全國所有人跟獨裁專制體制的思考一樣，肅清不認同他、不服從他的人。在社會上進一步要求一體化，方便管理。盛雪還提到，習近平的知識水平和言行思想趕不上毛澤東，如果習近平對超越毛澤東擁有「妄想式的執著」，那可能就會促使習近平在台灣問題上更加強硬，因為台灣問題從過去到現在，連毛澤東當年也無法解決，習近平可能會覺得這是自己一個能夠超越毛澤東的機會。

而學習「習近平著作選讀」在推特上也引發許多網友吐槽，紛紛留言批評「學習這個詞自他上台起就被賦予了新的涵義」、「50年前，黨中央發出的是全黨全軍全國人民學習《毛澤東選集》的通知，真的50年不變啊」、「只是走個形式，營造出一個萬人膜拜的場景，畢竟他好這口」、「來了來了，什麽時候來個主席語錄？」、「其他也就算了，對高等學校還有要求，這幫孫子看來是急了」。


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