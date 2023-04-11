經典賽帶動中職票房！林子偉「被嚇到」 整個內野都滿的
世界棒球經典賽（WBC）中華隊好手林子偉在國際賽事結束後，就一直在高雄進行自主訓練，今（11）日林子偉擔任防疫大使參與活動時，也透露自己目前的調整狀況以及本球季的目標，他強調自己在經典過後就維持訓練，沒有讓自己有過多休息或停下來的時間，面對5月將開季的獨立聯盟賽事，林子偉指出將擔任內野手為主，期許除了拼回大聯盟體系外，也強調「身體健康」是最大目標。
記者張志浩/綜合報導
林子偉在經典賽前和美國獨立聯盟長島鴨隊簽約，將連續2個賽季替長島鴨隊效力，林子偉表示，近期因為簽證問題都待在高雄調整狀態，等待簽證完成後會立刻飛往美國與球隊會合，「希望越快越好」；林子偉說，這陣子有持續透過經紀公司和球團與教練交流，新賽季預計將以內野手為主，力拼好表現希望得到大聯盟球隊青睞。
林子偉提及，前兩年因為傷勢影響，自己在球場上的表現有些起伏，新賽季當然已回到大聯盟為目標，但更希望自己能健康穩定出賽；而由於本身是高雄人，林子偉被許多球迷認為是以高雄為主場的台鋼雄鷹狀元郎最佳人選，對此他則回應：「目前還沒有想過這個問題，想把眼前自己設定的目標努力完成。」
針對世界棒球經典賽，林子偉也提到「我們大家都盡力了，難過也難過完了，這一切都結束了，現在就是把自己的工作做好，盡量往前看」，不過他也表示，日前獲邀到統一7-ELEVEN獅高雄主場開幕戰的開球嘉賓時，「真的有被嚇到」，球迷沒有因為經典賽後的風潮就遺忘棒球，當天整個內野都是滿的，希望球迷能繼續進場，用實際行動支持喜愛的賽事。