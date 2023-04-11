FEniX被謝金燕迷倒！曝女神「私下暖舉」：以為會有距離
節目《原子少年》出道的男團「FEniX」首張同名專輯已經在各大數位音樂平台正式上架，今（11）日也舉辦發片記者會，造型視覺由天后「姐姐」謝金燕一手包辦，一聊到姐姐，就讓成員MAX、李承隆、夏浦洋、陳峻廷、曹家齊紛紛喊讚，完全被女神的溫暖舉動圈粉。
記者詹鎰睿/綜合報導
FEniX表示，謝金燕不僅非常重視他們的拍攝角度與姿勢，而且還對造型搭配非常有想法，原以為和女神相處很有距離，卻沒想到姐姐相當親民，還特別分享自身出道的經驗與心得給他們。其中，最讓MAX印象深刻的是，姐姐曾告訴他進入演藝圈就是要有捨有得，要很果斷地去做決定，盡早認定自己的方向與目標。
值得一提的是，一被問到公司有沒有禁愛令？FEniX則表示沒有，因為大家都已經是成年人，均保有交友空間，而為了鼓勵FEniX，踢帕娛樂的大家長詹仁雄，還親自蒞臨現場加油打氣，並許下承諾，只要實體專輯賣破8888張，將會為FEniX規劃新節目，如果突破萬張，將無條件送上「百萬重機」，並將其取名為「鳳凰號」。
面對老闆的考驗，讓FEniX相當開心：「謝謝老闆！」還興奮地在台上盤算這台車要如何分配，也讓一旁同事們忍不住吐槽：「還是先計畫怎麼賣專輯比較實在啦。」目前FEniX的實體專輯預購已經衝上博客來的即時榜冠軍，以及30日暢銷榜亞軍，非常有機會可以破紀錄。